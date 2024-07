Już nie panieruję schabowych. Zalewam je sosem i w kilka minut robię zdrowszą wersję tych kotletów

Kotlety schabowe to jedno z ulubionych dań Polaków. Jednak nawet one mogą się czasem znudzić. Mam sposób, by je urozmaicić. Zrezygnowałam z robienia panierki. Robię schabowe z sosem, który nie tylko świetnie smakuje, ale też orzeźwia. Dzięki niemu danie staje się lżejsze i zdrowsze.

Tradycyjne schabowe przygotowuje się w panierce z bułki tartej i przypraw. Niedawno postanowiłam jednak złamać klasykę i przygotować te kotlety w zupełnie innej odsłonie. Dzięki wprowadzeniu kilku modyfikacji w standardowym przepisie stworzyłam orzeźwiający i lekki przysmak. Nie obciąża żołądka i świetnie sprawdza się w upalne dni. Sekretem mojego dania jest sos na bazie owoców cytrusowych. Jak zrobić schabowe w sosie pomarańczowym? Przygotowanie tego dania nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych. Nie pochłania też wiele energii. Jego głównym składnikiem jest – poza kotletem schabowym – sos pomarańczowy. Dzięki niemu mięso staje się bardziej soczyste. Zyskuje też wyjątkowy aromat i ciekawy, orzeźwiający smak. Przepis: Schabowe w sosie cytrusowym To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych kotletów. Doskonale smakuje, a w dodatku orzeźwia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 kotlety schabowe

3 pomarańcze

50 ml wody

2 łyżeczki miodu

łyżeczka masła

2 łyżki oleju

gałązka rozmarynu

pół łyżeczki kuminu

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyparzcie wszystkie pomarańcze. Wyciśnijcie sok z jednej pomarańczy i otrzyjcie z niej skórkę. Pozostałe owoce obierzcie i podzielcie na cząstki. Przygotowanie kotletówKotlety umyjcie, osuszcie papierowym ręcznikiem i lekko rozbijcie przez folię spożywczą. Oprószcie mięso solą i pieprzem, a następnie odstawcie na 15 minut. Robienie kotletów w sosieRozgrzejcie olej na patelni i obsmażcie kotlety ze wszystkich stron. Wrzućcie na patelnię skórkę pomarańczową gałązkę rozmarynu oraz kumin. Podlejcie wszystko sokiem pomarańczowym i wodą, a potem duście przez 15 minut pod przykryciem. Do powstałego sosu dodajcie masło i miód. Mieszajcie wszystko przez chwilę aż tłuszcz się rozpuści. Doprawcie całość solą i pieprzem. Dorzućcie na patelnię cząstki jednej pomarańczy. Trzymajcie danie na kuchence, dopóki sos nie uzyska pożądanej konsystencji. Podawanie daniaPozostałe cząstki pomarańczy możecie wykorzystać do dekoracji gotowego dania. Z czym podawać schabowe w cytrusowym sosie? Kotlety w cytrusowym sosie doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możecie je podawać w towarzystwie młodych ziemniaków, kopytek, klusków śląskich lub ugotowanego na sypko ryżu. Idealnym dopełnieniem dania będzie sałatka z sezonowych warzyw. Świetnie sprawdzi się między innymi klasyczna mizeria ze śmietaną albo orientalna wersja tego przysmaku z miodem, sezamem i sosem sojowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać też klasyczną marchewkę z groszkiem. Opcji z pewnością nie brakuje. Wybór dodatków zależy tak naprawdę od waszych indywidualnych upodobań smakowych. Inna wersja kotletów schabowych Jeśli spodobała wam się ta wersja kotletów, z pewnością przypadnie wam do gustu również inna, mniej klasyczna odsłona tego przysmaku, czyli schabowe bez smażenia. By je przygotować, wystarczy zamienić patelnię na piekarnik. Ta prosta zmiana daje duży efekt. Danie nie traci na chrupkości, ale jednocześnie nie chłonie dużych ilości tłuszczu. Mogą po nie sięgać osoby, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Czytaj też:

