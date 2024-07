Dietetyczka wyjawiła mi przepis na sycące naleśniki. Są tak pyszne, że często do nich wracam

Naleśniki można przygotować na wiele sposobów. Jednym z ciekawszych jest wykonanie ciasta bez mąki i nabiału. Gdy usłyszałam o takiej możliwości od dietetyczki, byłam zaintrygowana. Dowiedziałam się, że nie tylko uda się je usmażyć, ale też, że będzie ono obfitowało w białko i cenne składniki odżywcze.

Jak zrobić naleśniki od dietetyczki?

Sekretem pysznych naleśników, które sycą na długo, są dwa źródła białka. Dietetyczka zaproponowała mi przygotowanie ciasta z czerwonej soczewicy. Jego zrobienie wymaga jedynie namoczenia strączka i zblendowania go na gładką. Po usmażeniu naleśniki są smaczne i na tyle elastyczne, by utrzymać dowolny farsz. Co więcej, dostarczają mnóstwa korzystnych dla organizmów substancji m.in. żelaza, potasu i błonnika.

W propozycji od ekspertki nadzienie stanowi dwuskładnikowy twarożek doprawiony kminem rzymskim. Przyprawa ta świetnie podkreśla smak soczewicy, a jednocześnie sprawia, że staje się ona lżej strawna. W twarożku zaś jest mnóstwo cynku, witamin z grupy B i wspierających układ pokarmowy bakterii. Sięgnięcie po kolację w postaci takich naleśników ma zatem same korzyści.

Przepis: Naleśniki z czerwonej soczewicy z twarożkiem Sycące naleśniki z czerwonej soczewicy z aromatycznym twarożkiem doprawionym kminem rzymskim są idealne na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 3 godz. 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki Na naleśniki: 1 szklanka czerwonej soczewicy

500 ml wody

1/4 łyżeczki soli

4 łyżki oleju rzepakowego Na twarożek: 100 g twarogu półtłustego

150 g skyru

1/2 łyżeczki kminu rzymskiego

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta na naleśnikiSoczewicę opłucz i odsącz. Przenieś do miski i zalej wodą. Pozostaw na 3 godziny. Wsyp sól, wymieszaj. Zblenduj całość na gładką masę. Przygotowanie aromatycznego twarożkuTwaróg pokrusz do miski. Dodaj skyr i połącz. Gładką masę dopraw kminem rzymskim, pieprzem i solą. Przygotowanie sycących naleśników od dietetyczkiNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Wylej porcję ciasta i smaż przez 2-3 minuty. Obróć, gdy masa wyraźnie się zetnie i podgrzewaj jeszcze przez 30 sekund. Czynności powtórz przy każdej smażonej porcji ciasta. Naleśniki wypełniaj twarożkiem i zawijaj jak lubisz.

Jak podawać naleśniki od dietetyczki?

Danie najlepiej smakuje, gdy jest jeszcze ciepłe. Jeśli chcecie je zabrać do pracy, polecam spakować farsz osobno i najpierw ogrzać ciasto, skrapiając je odrobiną wody, a potem złożyć pyszne sakiewki.

Możliwe modyfikacje sycących naleśników

Zamiast smażyć cienkie naleśniki, możecie przygotować gęstsze ciasto i zrobić niewielkie placuszki z soczewicy. Wystarczy, że przed zblendowaniem namoczonych strączków odlejecie chochlę wody. W tej opcji polecam dodać kmin rzymski również do ciasta. Można też pokusić się podanie takiej wersji naleśników do dietetyczki z duszonymi warzywami.

Czytaj też:

Kuzyn zaserwował mi holenderskie naleśniki. Dawno nie jadłam czegoś tak pysznegoCzytaj też:

Fit naleśniki z płatkami owsianymi to najlepsze śniadanie. Robię je ekspresowo z 3 składników