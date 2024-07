Nastaw wieczorem i wypij kolejnego dnia. Ten patent na orzeźwiający napój to prawdziwy hit

Cold brew tea, czyli herbata parzona na zimno cudownie orzeźwia i jeszcze lepiej smakuje. Jej wykonanie wymaga nieco cierpliwości, ale zdecydowanie warto się skusić. Z powodzeniem zastępuję nią słodzone napoje i skutecznie gaszę pragnienie w upalny dzień. Napój ten ma jeszcze jedną ukrytą zaletę.

Jak zrobić cold brew tea?

Cold brew tea jest pyszną kuzynką „parzonej” przy użyciu chłodnej wody kawy. Zasada jej sporządzania jest bardzo podobna. Zalewam liście herbaty filtrowaną wodą i odstawiam na kilka godzin do maceracji. Proces ten pozwala uwolnić z suszu zdecydowanie więcej smaku.

Ponadto taki napój zawiera mniej kofeiny niż tradycyjnie zaparzana herbata. Z tego względu mogę się na niego skusić wieczorem, bez obaw o spokojne zasypianie. Jest też bezpieczny przy wysokich temperaturach, przy których duże dawki tego pobudzacza mogą być niewskazane.

Często sięgam po cold brew tea również dlatego, że nie wymaga wiele pracy. Ponieważ najczęściej wybieram herbatę czarną, mogę po prostu zalać liście wieczorem i rano cieszyć się pysznym napojem. Prawda, że wygodnie?

Przepis: Cold brew tea Pyszna herbata „parzona” na zimno idealna na upały. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 2 w każdej porcji Składniki 40 g czarnej herbaty liściastej

1 litr zimnej wody Sposób przygotowania Nastawianie cold brew teaOdmierz odpowiednią ilość suszu herbacianego. Wsyp go do dzbanka z korkiem. Wlej wodę i zamknij naczynie. Wstaw do lodówki. Macerowanie i podawanie napojuCold brew tea trzymaj w lodówce przez 8-12 godzin. Po tym czasie odcedź liście i przelej do czystego, zamykanego naczynia lub szklanek.

Jak podać herbatę parzoną na zimno?

Cold brew tea uwielbiam łączyć z cytryną. Po prostu wyciskam sok z owocu i wlewam do napoju. Jego ilość dostosowuję do nastroju. Gdy jest bardzo gorąco, do szklanek z herbacianym cold brew wrzucam również kostki lodu. Tak naprawdę do takiego napoju będą pasowały wszystkie dodatki, które wpływają na poprawę smaku tradycyjnie parzonej herbaty. Sprawdź więc smak i wzbogać go o to, co najbardziej będzie ci pasowało.

Inne warianty cold brew tea

Herbatę parzona na zimno można przyrządzić z dowolnego suszu. Znane są wersje z herbaty zielonej, białej, roiboos, a nawet ziół i owocowych suszy. Wykonanie różni się w ich przypadku jedynie czasem maceracji. Delikatne herbaty – a więc biała czy zielona – będą smaczne już po 6 godzinach. Bardziej bogate w aromaty listki, zioła i owoce warto nastawić na co najmniej tak długi czas, jak herbatę czarną.

