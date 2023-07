Cold brew to kawa parzona na zimno. Jak zrobić ją w domu i czym różni się od klasycznej kawy?

Cold brew jest jednym z najchętniej wybieranych napoi kawowych w czasie lata – dodaje energii, ale jest też delikatny dla żołądka. Możecie zamówić taką kawę w kawiarni, ale samodzielne przygotowanie jej w domu, wbrew pozorom, także nie jest trudne. Jeśli jesteście miłośnikami eksperymentów związanych z kawą – koniecznie spróbujcie też zrobić mrożoną kawę z lodami, która będzie doskonałym, letnim deserem.

Cold brew – czym różni się od klasycznej kawy?

Cold brew jest napojem kawowym, który przygotowuje się poprzez moczenie zmielonych ziaren kawy w zimnej wodzie. Receptura tego napoju wywodzi się z Japonii i jest znana od co najmniej XVII wieku. Napar uzyskany w ten sposób smakuje znacznie lepiej niż kawa parzona na gorąco (nawet, jeżeli użyjemy do niej tego samego typu ziaren) i ma wielu miłośników na całym świecie. W ciągu ostatnich lat kawa ta stała się niezwykle popularna zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego cold brew jest tak smaczna? Podczas procesu parzenia kawy na zimno jej ziarna nie są wystawiane na działanie wysokiej temperatury (co ma miejsce podczas parzenia na gorąco). Przez to wytwarza się bogaty smakowo koncentrat kawy w płynie. Cold brew przygotowuje się, zalewając mieloną kawę wodą o temperaturze pokojowej i zostawieniu jej na około 12 godzin do „zaparzenia”.

Przygotowywanie cold brew – porady

Tak naprawdę nie ma jedynego, sztywnego przepisu na zrobienie cold brew, dlatego nie bójcie się eksperymentować podczas jej przyrządzania i sprawdzajcie, jakie opcje smakują wam najbardziej. Prawidłowa cold brew jest znacznie delikatniejsza od kawy parzonej na gorąco, jest także pozbawiona kwaśnego smaku, dlatego dobrze jest się zaopatrzyć w jakościową ziarnistą kawę. Przygotowując cold brew najlepiej jest sięgnąć po ziarna, które są dedykowane alternatywnym metodom przygotowania kawy – na przykład te, które sprowadza się z Etiopii, Kenii, ale też Burundi czy Kolumbii. Kawy z tych rejonów charakteryzują się lekkim, owocowym i orzeźwiającym profilem smakowym, dzięki czemu idealnie pasują do zimnego, letniego napoju.

Przepis: Cold Brew Coffee Cold Brew Coffee zyskała swoich zwolenników na całym świecie. Wy również musicie jej spróbować! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Japońska Liczba porcji 1 Składniki kawa średnio zmielona,

woda,

opcjonalnie: kostki lodu, cukier, mleko. Sposób przygotowania Zalejcie kawę wodąNajpierw zalejcie kawę wodą o temperaturze pokojowej. Na 1 szklankę wody powinna przypadać 1 kopiasta łyżeczka kawy. Zaparzcie kawęZostawcie kawę do zaparzenia w temperaturze pokojowej na kilka godzin (najlepiej na 12 godzin). Przecedźcie kawęNa koniec przecedźcie kawę – możecie do tego wykorzystać papierowy filtr, gazę lub zaparzacz french press. Na koniec możecie dodać też kostki lodu, cukier lub mleko.

Zawartość kofeiny w cold brew

Różnica między kawą parzoną na ciepło a cold brew polega też na różnicy w zawartości kofeiny. Kawa, którą zalewamy zimną wodą ma większą zawartość tej substancji. Wpływa na to długość jej parzenia, która z użyciem zimnej wody znacznie przewyższa tę z użyciem gorącej. Czas ten powinien wynosić od 2 do 24 godzin. Pobudzające właściwości dla wielu osób z pewnością będą kolejną zaletą tego napoju, jednak w tej sytuacji należy pamiętać, żeby nie przesadzać z ilością wypijanej kawy zrobionej w ten właśnie sposób, ponieważ nadmierne picie kawy może mieć negatywne skutki zdrowotne. Sprawdźcie też, czy kawa cold brew jest zdrowa.

Jak zrobić cold brew z herbaty?

Cold brew możecie zrobić nie tylko z użyciem kawy, ale również herbaty. Schemat przygotowania jest niemal identyczny. Tutaj również ważne jest, by wybrać dobrą jakościowo herbatę. Taka herbata parzona na zimno również ma wiele walorów smakowych, jest delikatna i bardzo orzeźwiająca.

Na zimno możecie parzyć białą, zieloną lub czarną herbatę, ale też yerba mate, rooibos, herbaty ziołowe oraz te owocowe. Taką herbatę przygotowuje się w zwykłym, szklanym dzbanku. Po zaparzeniu należy przecedzić ją przez sitko (można użyć również specjalnej butelki z filtrem). Do parzenia herbaty na zimno powinniście użyć około 1,5 razy więcej suszu niż w przypadku parzenia herbaty na gorąco. Taki susz herbaciany należy wsypać na dno dzbanka, zalać zimną wodą, a następnie wstawić do lodówki na minimum 2 godziny. Im herbata będzie dłużej parzona, tym stanie się bardziej aromatyczna. Na koniec przecedźcie herbatę i podawajcie z kostkami lodu, możecie też dosłodzić ją miodem czy syropem.

