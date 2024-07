Frytki z piekarnika smakują o niebo lepiej niż klasyczne. Przepis na zdrową przekąskę

Frytki zwykle smaży się w głębokim tłuszczu. Nie jest to najlepsza metoda obróbki termicznej artykułów spożywczych. Tak przygotowany przysmak dostarcza sporej ilości kalorii. Istnieje jednak prosty sposób na to, by ją znacznie ograniczyć. Wystarczy zamienić frytkownicę na piekarnik, a olej na oliwę.

Jak zrobić frytki bez smażenia?

Przygotowanie zdrowszej wersji frytek jest banalnie proste. Musisz tylko obrać i pokroić ziemniaki, a następnie obsypać je wybranymi przyprawami i upiec je w piekarniku. Jak widzisz zrobienie tej przekąski nie wymaga wiele wysiłku, a efekt starań przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Przepis: Frytki z piekarnika To zdrowsza wersja tradycyjnej przekąski. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 1 kg ziemniaków

2 łyżki oliwy

przyprawy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaki i pokrój cienko w słupki. Następnie umieść warzywa w misce z zimną wodą i przepłucz. Potem wymień wodę i powtórz tę czynność 2-3 razy do momentu aż woda będzie czysta i klarowna. Na koniec osusz ziemniaki z nadmiar wilgoci Łączenie składnikówUmieść ziemniaki w dużej mice i połącz je z pozostałymi składnikami, czyli oliwą i przyprawami. Pieczenie frytekFrytki umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Nagrzej piekarnik do 200 stopni (z włączonym termoobiegiem). Piec je przez około pół godziny. Po upływie 10-15 minut warto je przemieszać. Wyjmij je z piekarnika, gdy tylko się zarumienią.

Frytki z piekarnika – wskazówki dotyczące przygotowania

Na frytki najlepiej nadają się ziemniaki mączyste typu C. Po upieczeniu będą chrupiące od zewnątrz i miękkie w środku. Warto sięgać po odmiany, takie jak na przykład Tajfun, Bryza, Gracja, Ibis czy Bursztyn. Jeśli chcesz, by przekąski zyskały piękny, rumiany kolor namocz surowe słupki ziemniaków w wodzie z cukrem, a potem opłucz je pod bieżącą wodą. Musisz jednak liczyć się z tym, że zabieg wydłuży czas przygotowania frytek o około 30 minut.

Do przyprawienia frytek możesz wykorzystać różne składniki, między innymi słodką paprykę, sól, pieprz, chili czy zioła prowansalskie. Pamiętaj, że czas pieczenia przysmaku zależy w dużej mierze od rodzaju oraz grubości ziemniaczanych słupków. Dlatego stale kontroluj stan smakołyków oraz stopień ich przypieczenia. Frytki świetnie smakują w połączeniu z rozmaitymi sosami (dipem czosnkowym, pomidorowym, koperkowym, jogurtowo-miętowym itp.). Najlepiej sprawdzają się dodatki domowej roboty. Jeśli jednak decydujesz się na zakup gotowych produktów, wybieraj artykuły spożywcze z jak najkrótszym składem, które nie zawierają dużych ilości cukru, sztucznych ulepszaczy oraz wzmacniaczy smaku.

