Greczynki jedzą ten produkt i chudną. Robią z niego błyskawiczne śniadanie w kilka minut

Jednym z podstawowych produktów wykorzystywanych w kuchni greckiej jest jogurt o zwartej konsystencji i lekko kwaskowym smaku. Stanowi bazę nie tylko różnego rodzaju przekąsek. To również świetna propozycja śniadaniowa. Jogurt zawiera bowiem duże ilości białka, które dodaje energii i zapewnia uczucie sytości na długo. Jednocześnie usprawnia pracę przewodu pokarmowego i przyspiesza metabolizm. Dlatego chętnie sięgają po niego osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i ułatwić sobie proces odchudzania. Zobaczcie, jak w ekspresowym tempie przygotować pyszne i sycące śniadanie na bazie jogurtu greckiego.

Szybkie śniadanie z jogurtu greckiego – jak je zrobić?

Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie jogurtu greckiego, kawy i paru innych składników. To znakomite, choć niecodzienne zestawienie, idealne na początek dnia. Nie tylko syci, ale też pobudza do działania. Poza tym świetnie smakuje i nie wymaga wiele wysiłku. Uwiniecie się ze wszystkim w kilka minut przed wyjściem do pracy.

Przepis: Kawowy jogurt grecki Dodaje energii i świetnie smakuje. Poza tym syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 ml jogurtu greckiego

kilka łyżek espresso

2 łyżki płatków owsianych

10 orzechów włoskich

cynamon

łyżeczka miodu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPłatki owsiane podprażcie na suchej patelni. Posiekajcie orzechy. Nie pozbywajcie się brązowej skórki. Ma najwięcej wartości odżywczych. Łączenie składnikówWymieszajcie jogurt z kawą i dodajcie do niego pozostałe składniki. Doprawcie całość miodem i szczypta cynamonu.

Wskazówka: Do gotowego jogurtu możecie dodać również ulubione owoce, na przykład banany, borówki, maliny, brzoskwinie, morele, truskawki itp.

Inne zastosowania jogurtu greckiego w kuchni

Jogurt grecki to idealna baza tzatzików oraz sosów, na przykład dipu czosnkowego czy koperkowego. Możecie go również wykorzystać jako zamiennik śmietany lub majonezu w sałatkach. Świetnie pasuje też do różnego rodzaju słodkości, między innymi ciast i placuszków. Dzięki niemu bez trudu przygotujecie najszybszy deser świata. Jak się do tego zabrać? Wystarczy połączyć jogurt grecki z miodem i orzechami. Ta czynność nie zajmie wam więcej niż 2 minuty, a efekt zachwyci nawet największego sceptyka.

