To proste ciasto cytrynowe orzeźwia i zawsze wychodzi. Dodaję do niego jeden nieoczywisty składnik

Ciasto cytrynowe z przepisu, który dziś chciałabym wam zaproponować jest wilgotne, lekkie i niebywale aromatyczne. Na plus trzeba zapisać również to, że robi się je bardzo szybko. Nie wymaga żadnych skomplikowanych składników, choć jeden z nich może was zaskoczyć. Chodzi o popularne warzywo, które często gości w polskiej kuchni, ale jest wykorzystywane głównie do przygotowywania dań wytrawnych.

Jak zrobić szybkie ciasto cytrynowe?

Sekretem opisywanego ciasta cytrynowego jest starta cukinia. Ten niecodzienny dodatek sprawia, że jest ono bardziej wilgotne, nie wysycha zbyt szybko po upieczeniu i zyskuje ciekawą teksturę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że warzywo nie wpływa zbyt mocno na kaloryczność deseru. W 100 gramach zawiera zaledwie niespełna 17 kcal. Mogą więc śmiało po niego sięgnąć również osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Robienie ciasta cytrynowego zacznijcie od przygotowania cukinii. Młode warzywa wystarczy umyć, starsze warto dodatkowo obrać ze skórki oraz pozbawić nasion. Potem zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach, posypcie solą i odstawcie na kilka minut, by puściły sok. Na koniec dokładnie odsączcie cukinie i wylejcie płyn.

Przepis: Ciasto cytrynowe z cukinią Ten orzeźwiający deser świetnie sprawdza się podczas upałów. Musicie go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 20 Składniki 2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukinii startej na tarce

1 szklanka drobnego cukru

pół szklanki maślanki

pół szklanki oliwy lub oleju rzepakowego

1 cytryna

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

pól łyżeczki soli

masło do wysmarowania formy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyjmijcie składniki przechowywane w lodówce na 10-15 minut przed robieniem ciasta. Powinny mieć temperaturę pokojową. Zetrzyjcie skórkę z cytryny. Uważajcie na białą część. Jest gorzka. Wyciśnijcie też sok z połówki owocu. Możecie wykorzystać większe ilości, jeśli chcecie, by ciasto miało intensywny, cytrynowy smak. Robienie ciastaW dużej misce wymieszajcie mąkę, proszek do pieczenia oraz sól. Do osobnego naczynia wybijcie jajka. Połączcie je z olejem lub oliwą. Dodajcie cukier, maślankę, skórkę cytrusową oraz sok z cytryny. Wymieszajcie całość. Gdy składniki się połączą, dorzućcie do nich cukinię. Delikatnie wymieszajcie całość. Do miski z masą jajeczno-cukiniową, wsypcie suche składniki z pierwszej miski. Mieszajcie wszystko, dopóki składniki się nie połączą. Pieczenie ciastaNagrzejcie piekarnik do 180 stopni i piecz zapiekankę przez około pół godziny. Wysmarujcie formę masłem i wyłóżcie papierem do pieczenia. Wylejcie na nią ciasto. Wstawcie je do piekarnika na około 40-45 minut.

Ciasto cytrynowe z cukinią – wskazówki

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe, wykonajcie test suchego patyczka. Wbijcie wykałaczkę w deser pod sam koniec pieczenia. Następnie wyciągnijcie ją jednym szybkim ruchem. Jeśli nie jest wilgotna i nie ma na niej żadnych śladów po cieście, możecie wyjąć wypiek z piekarnika. Nie warto jednak robić tego od razu. Najlepiej uchylić drzwiczki urządzenia i odczekać 10-15 minut. Przed podaniem udekorujcie ciasto wedle uznania. Macie wiele opcji do wyboru. Świetnie sprawdzi się między innymi cukier puder, skórka otarta z cytryny albo cienko pokrojone plasterki tego owocu. Do tego deseru doskonale pasować będzie również domowy lukier cytrynowy. Wbrew pozorom jego przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy połączyć dwa składniki – cukier puder i sok z cytryny.

Czytaj też:

Do mięsa na kotlety mielone dodaję tanie warzywo. Są zdrowsze i bajecznie soczysteCzytaj też:

Młode cukinie nadziewam prostym farszem i zapiekam. 15 minut roboty, a mam tani i pyszny obiad