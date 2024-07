Szwedzkie klopsiki według Karola Okrasy to istna petarda. W przepisie zaskakuje jeden dodatek

Mięso mielone można wykorzystać na wiele różnych sposobów. To nie tylko świetna „baza” do kotletów, ale również klopsików. Smakują świetnie, zwłaszcza te w wykonaniu Karola Okrasy. Są otoczone aksamitnym sosem i rozpływają się w ustach. W dodatku ich przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy około 30 minut, by obiad trafił na stół. Danie przypadnie do gustu nawet największym niejadkom – zarówno starszym, jak i młodszym. Dla mnie szczególnym zaskoczeniem okazał się jeden składnik – suszona żurawina. Dzięki niej mięso zyskuje bardzo ciekawy, lekko słodkawy smak. Jeśli nie macie pod ręką suszonych owoców, możecie sięgnąć po odrobinę konfitury lub dżemu z żurawiny.

Jak zrobić szwedzkie klopsiki Karola Okrasy?

Przygotowanie dania zacznijcie od wyboru najważniejszego składnika, czyli mięsa na klopsiki. Najlepiej sprawdzi się wołowina wymieszana z niewielką ilością wieprzowiny, ale możecie sięgnąć też po inne rodzaje, nawet te z niewielką ilością tłuszczu. Nie musicie się obawiać, że przez to klopsiki stracą na soczystości. Ochroni je przed tym sos. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie samodzielne zmielenie mięsa. Skład gotowych produktów dostępnych w sklepach często pozostawia wiele do życzenia.

Przepis: Szwedzkie klopsiki Karola Okrasy To pyszne i sycące danie dla całej rodziny, przygotowane na bazie mieszanki mięsa wołowo-wieprzowego. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Szwedzka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g mielonej wołowiny

250 g mielonej wieprzowiny

2 cebule

2 ząbki czosnku

60 g suszonej żurawiny

połówka cytryny

100 g bułki tartej

sól

pieprz

3 łyżki oleju słonecznikowego Na sos: pół cebuli

ząbek czosnku

200 ml bulionu wołowego

450 ml śmietanki 30%

3 łyżeczki musztardy dijon

1 łyżka mąki pszennej

pęczek natki pietruszki

55 g kaparów

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie cebulę z łupin i drobno posiekajcie. To samo zróbcie z czosnkiem i suszoną żurawiną i pietruszką. Otrzyjcie skórkę z cytryny. Cebulę zeszklijcie na patelni. Dodanie odrobiny soli przyspieszy ten proces. Doprawcie warzywo również szczyptą pieprzu. Dzięki temu zyska intensywniejszy smak. Gdy cebula zyska rumiany kolor, zdejmijcie patelnię z palnika i odstawcie warzywo do wystudzenia. Łączenie składnikówW dużej misce wymieszajcie mięso, zeszkloną cebulę, czosnek, żurawinę, skórkę z cytryny oraz bułkę tartą. Najlepiej wyrabiać masę rękoma. Formowanie i podsmażanie klopsikówGdy wszystkie składniki dobrze się połączą, zacznijcie formować kotlety. Wylejcie na dłonie trochę oleju. Dzięki temu masa nie będzie się do nich przyklejać. Klopsiki nie powinny być zbyt duże. Obsmażcie je krótko na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju. Powinny się tylko lekko zarumienić z każdej strony. Zbyt długie smażenie sprawi, że żurawina zacznie się przepalać. Robienie sosuWrzućcie cebulę i czosnek na patelnię. Możecie wykorzystać tę, na której wcześniej podsmażaliście klopsy. Gdy warzywa lekko się zarumienią dodajcie bulion. Wlejcie też 400 ml śmietanki. W osobnej miseczce wymieszajcie musztardę, mąkę i pozostałą część śmietanki. Wymieszajcie całość. Gdy składniki się połączą, dodajcie do nich jedną chochlę sosu przygotowywanego na patelni. Wymieszajcie całość i przelejcie musztardowo-mączną mieszankę z na patelnię. Doprawcie całość odrobiną soli. Wykańczanie daniaDo gotowego sosu wrzućcie podsmażone klopsiki. Dodajcie kapary i natkę pietruszki. Część możecie zostawić do dekoracji dania. Postrajcie się, by sos całkowicie obtoczył mięso.

Wskazówka: Nie musicie sztywno trzymać się przedstawionej receptury. Potraktujcie ją jako inspirację i modyfikujcie śmiało zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Jeśli na przykład nie przepadacie za smakiem kaparów, możecie z nich śmiało zrezygnować albo użyć szczypiorku zamiast natki pietruszki.

Z czym podawać szwedzkie klopsiki Karola Okrasy?

Szwedzkie klopy świetnie komponują się z młodymi ziemniaczkami posypanymi koperkiem. Możecie też podać je w towarzystwie purée z selera lub ziemniaków. Świetnie sprawdzi się również ryż ugotowany na sypko albo kasza gryczana. Idealnym dopełnieniem dania będzie surówka z sezonowych warzyw. Możecie też sięgnąć po ogórki kiszone lub małosolne. Wybór dodatków zależy wyłącznie od waszych preferencji. Wykorzystajcie te produkty, które akurat macie pod ręką.

