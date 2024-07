Patent na ekspresowy i smaczny obiad. Ten makaron z kurkami i aksamitnym sosem to istna petarda

Uwielbiam dania z makaronem – głównie za to, że można je przygotować bez większego wysiłku z kilku łatwo dostępnych składników. Można wykorzystać produkty, które ma się akurat pod ręką. Ja tym razem sięgnęłam po kurki. Pierwsze okazy pojawiają się już w lipcu. Warto włączyć te grzyby do diety, bo mają wiele wartości odżywczych. Zawierają witaminy z grupy B, białko, błonnik, beta-karoten oraz antyoksydanty. Poza tym nie wymagają długiej obróbki termicznej i są niskokaloryczne (100 gramów dostarcza 40 kcal). Zobacz, jak w krótkim czasie wyczarować z nich pyszny i sycący obiad, którym zachwyci się cała rodzina.

Jak ugotować makaron do sosu z kurkami?

Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji widocznej na opakowaniu wybranego artykułu. Trzeba jednak uważać, by gotować go zbyt długo. Najlepiej wyłączyć palnik pod garnkiem i odcedzić makaron około 2 minuty przed końcem czasu gotowania zalecanym przez producenta, w momencie, gdy kluski będą jeszcze al dente, czyli twardawe. Powinny stawiać lekki opór podczas gryzienia. Dzięki temu zachowają nie tylko walory smakowe, ale również wartości odżywcze. Poza tym staną się mniej tuczące i nie pójdą w boczki.

Jak zrobić szybki makaron z kurkami?

Przygotowanie dania zacznij od kurek. Możesz to zrobić bardzo szybko. Wystarczy, że wykorzystasz niezawodny i dziecinnie prosty patent Katarzyny Bosackiej na oczyszczenie kurek. Najpierw obsyp grzyby mąką i wymieszaj je, a potem umyj pod bieżącą wodą. Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, przyszykuj makaron wcześniej i przechowaj w lodówce lub wykorzystaj ten, który został z wczorajszego obiadu. Pamiętaj, by przykryć go folią spożywczą. Dzięki temu nie wchłonie zapachów innych produktów trzymanych w chłodziarce. Nie zapomnij o jeszcze jednej istotnej kwestii – kluski trzeba zużyć maksymalnie w ciągu trzech dni od momentu ugotowania.

Przepis: Makaron z kurkami To szybkie, proste, a zarazem sycące danie dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g suchego makaronu

400 g kurek

50 g szczypiorku do dekoracji Na sos: 200 ml śmietanki kremówki

1 cebula

3 łyżki masła klarowanego

pieprz

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyjmij śmietankę z lodówki na 10-15 minut przed robieniem dania Powinna mieć temperaturę pokojową. Oczyść kurki. Większe egzemplarze przekrój na pół. Obierz cebulę z łupin i drobno posiekaj. To samo zrób ze szczypiorkiem. Robienie sosuRozgrzej tłuszcz na patelni. Jeśli nie masz masła klarowanego, użyj oliwy. Zeszklij posiekaną cebulę (możesz też dodać kilka ząbków czosnku, jeśli go lubisz). Gdy się zarumieni, dodaj kurki i przyprawy. Podsmażaj całość do momentu aż kurki lekko się skurczą i puszczą trochę wody. Gotowanie makaronuW czasie, gdy kurki podsmażają się na patelni, ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Możesz skrócić podany przez producenta czas o 1-2 minuty. Nie wylewaj wody z gotowania klusek. Wykańczanie sosuDodaj śmietankę do podsmażonych kurek i wymieszaj całość. Jeśli sos wydaje ci się zbyt rzadki, wlej do niego jedną chochlę wody z gotowania makaronu. Na koniec wrzuć na patelnię odcedzony wcześniej makaron. Połącz wszystkie składniki. Podawanie daniaGotowe danie wyłóż na talerze. Możesz posypać je posiekanym szczypiorkiem.

Rada: Użyłam do tego dania makaronu mafaldine, ale równie dobrze sprawdzi się inny rodzaj pasty, na przykład pappardelle, penne, tagliatelle, spaghetti, muszelki czy świderki.

Wskazówka: Szczypiorek możesz zamienić na koperek lub natkę pietruszki.

Co jeszcze można dodać do makaronu z kurkami?

Możesz śmiało modyfikować przedstawiony wyżej przepis i wzbogacić go również o inne składniki. Dobrze sprawdzą się między innymi pomidorki koktajlowe, kapary, szpinak, wędzony boczek, kawałki podsmażonej piersi z kurczaka albo orzechy. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by dodać do dania więcej przypraw, na przykład tymianek, rozmaryn, gałkę muszkatołową itp. Gotowe danie warto udekorować szczypiorkiem, posiekaną natką pietruszki, listkami bazylii bądź startym parmezanem.

