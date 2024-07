Kroję ziemniaki, zapiekam z 2 dodatkami i robię pyszną zupę. Smakuje niemal jak najlepsze frytki

Zrobienie pysznej zupy na bazie ziemniaków nie jest wcale trudne, jeśli mamy pod ręką dobrej jakości produkty. I nie chodzi bynajmniej o żadne drogie czy szalenie wyrafinowane składniki. Wręcz przeciwnie – by wyczarować ten przysmak, wystarczy zaopatrzyć się w kilka tanich i łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Cały sekret tkwi w ich odpowiednim przygotowaniu. Zobaczcie, jak się do tego zabrać.

Jak zrobić zupę z ziemniaków inną niż wszystkie?

Sekret tej zupy tkwi w sposobie przyrządzania jej głównych składników. Warzywa nie są gotowane, lecz pieczone w piekarniku. Ta metoda obróbki termicznej sprawia, że zawarty w nich cukier ulega karmelizacji. W rezultacie finalne danie zyskuje głębszy i intensywniejszy smak przywodzący na myśl frytki. Nie jest to jednak zasługa wyłącznie samych ziemniaków. W przepisie znajdziecie również inne składniki, które odpowiadają za ten efekt.

Przepis: Zupa krem z pieczonych ziemniaków Świetnie smakuje i syci na długo. To idealny pomysł na obiad Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 345 w każdej porcji Składniki 700 g ziemniaków

1 cebula

1 główka czosnku

100 ml śmietanki 30%

1,5 litra bulionu warzywnego

sól

pieprz

gałka muszkatołowa

oliwa do skropienia warzyw Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie ziemniaki. Jeśli są młode, nie musicie obierać ich ze skórki. Pokrójcie warzywa w kostkę albo inny dowolny kształt. Rozdrobnione szybciej się upieką. Usuńcie łupiny z cebuli i przekrójcie ją na pół. Pieczenie warzywWarzywa wrzućcie na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wsadźcie je do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na około 35 minut. Łączenie składnikówZiemniaki i cebulę wrzućcie do wysokiego naczynia. Obierzcie z łupin upieczony czosnek i dodajcie go do pozostałych warzyw. Dolejcie bulion, śmietanę i zblendujcie całość na gładką masę. Na koniec doprawcie ją przyprawami wedle uznania.

Wskazówka: Gotową zupę możecie podawać z grzankami lub posiekaną zieleniną (na przykład natką pietruszki). Dobrze sprawdzą się również kawałki podsmażonego boczku. Ta opcja z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom mięsa.

Zupa z pieczonych ziemniaków – wskazówki dotyczące przygotowania

Do pieczenia najlepiej nadają się ziemniaki typu B (ogólnoużytkowe) albo C (mączyste). Obróbka termiczna sprawi, że zyskają przyjemną, kremową konsystencję. Jeśli korzystacie z młodych warzyw, nie musicie ich obierać. Pokrywająca je skórka jest bardzo delikatna i nie zaburzy smaku dania. Wręcz przeciwnie – doda mu charakteru. Nie zapomnijcie jednak o dokładnym wyszorowaniu każdego ziemniaka, zanim zabierzecie się za przygotowywanie zupy.

Możecie obgotować ziemniaki przed wsadzeniem ich do piekarnika. Dzięki temu skrócicie czas pieczenia o około 10-15 minut. Musicie się jednak liczyć z tym, że warzywa nabiorą nieco innego smaku. Do przygotowania zupy najlepiej wykorzystać bulion własnej roboty. Jeśli nie macie czasu, by zrobić go od podstaw, sięgnijcie po zamrożone domowe kostki rosołowe. Oczywiście sprawdzą się również te ze sklepu. Zwracajcie jednak baczną uwagę na jakość nabywanych produktów. Wybierajcie te z jak najprostszym składem.

