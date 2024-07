Te pyszne placuszki robię w 10 minut. To jeden z najprostszych deserów, jakie znam

Można śmiało powiedzieć, że te błyskawiczne placuszki łączą pokolenia. Kochają je bowiem zarówno dzieci, jak i dorośli. Są pyszne i puszyste. Wręcz rozpływają się w ustach. Ich sekret tkwi w połączeniu dwóch prostych i łatwo dostępnych – choć rzadko wykorzystywanych – składników. Sprawdź, o jaki „duet” dokładnie chodzi i lepiej zapisz sobie przepis, bo gdy spróbujesz tego deseru, z pewnością sięgniesz po niego jeszcze nieraz.

Jak zrobić ekspresowe placuszki z 5 składników?

Sekretem smaku i konsystencji tych błyskawicznych placuszków jest połączenie zsiadłego mleka oraz sody oczyszczonej. Ich wymieszanie prowadzi do powstania pęcherzyków gazu z dwutlenkiem węgla. To właśnie one sprawiają, że ciasto rośnie pod wpływem wysokiej temperatury i rozpływa się w ustach niczym chmurka. Warto podkreślić, że przedstawiony deser nie wymaga użycia piekarnika. Wystarczy przygotować niewielką patelnię.

Przepis: Placuszki z 5 składników To świetna propozycja nie tylko na deser, ale również słodkie śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 15 Składniki 2,5 szklanki mąki

2 szklanki zsiadłego mleka

3 jajka

łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżki cukru

olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPrzygotuj dwie miski. W jednej wymieszaj mąkę z sodą i cukrem. Natomiast w drugiej połącz mokre składniki, czyli zsiadłe mleko i jajka. Robienie masyPołącz mokre składniki z suchymi i dokładnie wymieszaj całość. Smażenie masyNakładaj porcje masy na rozgrzaną patelnię i smaż z obu stron na złoty kolor.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką zsiadłego mleka, możesz wykorzystać kefir lub maślankę. Z kolei dobrym zamiennikiem mąki pszennej będzie orkiszowa.

Z czym podawać placuszki z 5 składników?

Dobór dodatków to kwestia wielce indywidualna. Placuszki świetnie smakują w połączeniu ze świeżymi lub mrożonymi owocami (malinami, borówkami amerykańskimi, bananami, wiśniami, porzeczkami, brzoskwiniami itp.). Dobrze sprawdzi się też klasyczna posypka z cukru pudru lub cynamonu. Jeśli masz nieco więcej czasu, możesz pokusić się o przygotowanie polewy z gorzkiej czekolady. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wykorzystać przetwory zgromadzone w domowej spiżarni, na przykład dżemy, konfitury czy syropy owocowe.

Nie zachęcam do inwestowania w gotowe wyroby dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach. Tego typu artykuły zwykle kryją w sobie wiele zbędnych substancji. Jeśli jednak się na nie zdecydujesz, pamiętaj, by dokładnie czytać etykiety wybieranych towarów i unikać tych, które zawierają duże ilości cukru, sztuczne barwniki, konserwanty czy wzmacniacze smaku. Im krótsza lista składników, tym lepiej.

