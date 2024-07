Jajecznica z tym dodatkiem to mistrzostwo świata. Prosta zmiana daje efekt wow

Jajecznica ma wielu zwolenników. Trudno się temu dziwić, bo to proste, szybkie, a zarazem niezwykle pożywne danie i spora dawka energii na początek dnia. Co więcej, można. łatwo modyfikować skład potrawy. Wystarczy dorzucić do jajek ulubione składniki, na przykład wędzony boczek, kiełbasę, szczypiorek, szpinak czy pomidory. Dziś proponujemy wam jednak inny, mniej oczywisty dodatek. Dzięki niemu jajecznica zyskuje kremową konsystencję i rozpływa się w ustach.

Jak zrobić jajecznicę z serkiem wiejskim?

Przepis jest dziecinnie prosty. Wystarczy dorzucić do rozmąconych jajek serek wiejski, całość dokładnie wymieszać, a potem wlać na rozgrzaną patelnię. Gdy masa zacznie się ścinać można dodać do niej również inne składniki, na przykład pomidorki koktajlowe czy posiekaną dymkę. Wszystko zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji. Wybierzcie te produkty, które lubicie najbardziej. Nie jest to jednak zabieg obowiązkowy. Jajecznica w wersji sauté (z samym serkiem wiejskim i przyprawami) smakuje obłędnie i z pewnością nasyci niejednego łasucha.

Przepis: Jajecznica z serkiem wiejskim To pyszna, zdrowa i sycąca propozycja na śniadanie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 7 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka

100 g serka wiejskiego

2 łyżeczki masła

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka wybijcie do miski. Dodajcie do nich serek wiejski i dokładnie wymieszajcie i doprawcie solą i pieprzem. Smażenie naleśnikówMasę jajeczną wylejcie na rozgrzaną patelnię i smażcie do uzyskania pożądanej konsystencji.

Wskazówka: Możecie dodać mniej więcej serka wiejskiego. Jego ilość zależy wyłącznie od waszych preferencji.

Dlaczego warto dodać serek wiejski do jajecznicy?

Serek wiejski jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy. To źródło łatwo przyswajalnego białka. Ten składnik, podobnie jak błonnik, przedłuża uczucie sytości po posiłku. Wpływa też pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Usprawnia ruchy jelit. Dzięki czemu metabolizm przyspiesza. Ułatwia też regenerację tkanek po wysiłku fizycznym. Te wszystkie powody sprawiają, że nie powinno go zabraknąć w zdrowej i dobrze zbilansowanej diecie. Po serek wiejski mogą – co warto podkreślić – również osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i zadbać o swoją sylwetkę (zawiera tylko 97 kalorii w 100 gramach).

