Sięgam po ten koktajl, gdy dopada mnie nagły głód. Robię go w 5 minut. Poznaj przepis

Koktajle cieszą się sporą popularnością. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że są proste i szybkie w przygotowaniu. Ja swój napój robię w kilka minut przy użyciu paru łatwo dostępnych składników. Jeden z nich może być dla was sporym zaskoczeniem, bo bywa rzadkim dodatkiem do płynnych „mikstur” typu smoothie. Częściej ląduje na kanapkach. Czasami warto jednak przełamać kulinarne tradycje i zdecydować się na odrobinę szaleństwa. Kreatywność w kuchni popłaca. Ten koktajl jest na to najlepszym dowodem.

Co dodać do koktajlu, by szybciej pokonać nagły głód?

Koktajl warto wzbogacić o serek wiejski. To pyszny, a jednocześnie tani i łatwo dostępny produkt. Kosztuje mniej niż trzy złote, a ma wiele cennych właściwości. Cechuje go niska kaloryczność (100 gramów dostarcza zaledwie 97 kcal) i wysoka zawartość białka. Dzięki temu składnikowi usprawnia pracę układu pokarmowego i przyspiesza metabolizm, a jednocześnie ułatwia regenerację organizmu po wysiłku. Co więcej, dodaje energii i szybko niweluje uczucie głodu. Już niewielka porcja tego produktu zapewnia sytość.

Jak zrobić koktajl z serkiem wiejskim?

Ja przygotowuję koktajl na bazie pięciu składników. Oprócz serka wiejskiego (około 40 g) lądują w nim:

banan,

mleko roślinne (100-150 ml),

jedna łyżka gorzkiego kakao,

garść płatków migdałowych.

Wszystko razem blenduję, przelewam do szklanki i dekoruję kawałkami banana, wiórkami z gorzkiej czekolady i jagodami goji. Napój z powodzeniem możecie zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dzięki temu zaoszczędzicie sporo pieniędzy na kupnie sklepowych przekąsek i nie dostarczycie organizmowi „pustych kalorii”, które sprzyjają jedynie przybieraniu na wadze. Musicie wiedzieć, że ta mikstura nie tylko syci, ale też jest źródłem wielu mikroelementów i polifenoli, które pełnią w organizmie wiele ważnych funkcji. Zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników, zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się tkanek i zmniejszają ryzyko rozwoju rozmaitych chorób, na przykład miażdżycy, zawału serca, czy udaru mózgu.

Skąd biorą się napady głodu?

Napady głodu to zwykle efekt niekorzystnych nawyków żywieniowych, między innymi pomijania posiłków czy zbyt długich przerw między nimi. Mogą być również wynikiem zaburzeń w pracy organizmu związanych na przykład z wahaniami poziomu glukozy we krwi. Dlatego, jeśli zdarzają się często, warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu (rodzinnym). Pamiętajcie, że lepiej jeść mniej, a częściej (niewielkie porcje średnio co trzy lub cztery godziny).

Czytaj też:

To idealny deser na diecie. Zrobisz go w kilka minut i nie pójdzie ci w boczkiCzytaj też:

Gofry z serka wiejskiego będą obłędnie delikatne i chrupiące. Przepis