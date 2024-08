Te szybkie kotleciki to moje popisowe danie. Są tak smaczne, że nie nadążam ze smażeniem

Przygotowałam kotlety siekane na bazie mięsa z indyka. Możecie jednak sięgnąć również po kurczaka. Jego delikatne mięso idealnie sprawdzi się w tym przepisie. Pamiętajcie, że nie musicie sztywno trzymać się wskazanej receptury. Zachęcam was do tego, by ją modyfikować i dostosowywać do swoich oczekiwań, potrzeb oraz preferencji smakowych. Kreatywność i elastyczność w kuchni to podstawa. Dlatego nie bójcie się eksperymentować.

Jak zrobić szybkie kotlety siekane?

Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania kotlecików bez problemu znajdziecie w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Przyrządzanie tego przysmaku to świetna okazja do oczyszczenia lodówki i kuchennych szafek z zalegających w nich zapasów. Do masy mięsnej możecie dodać nie tylko paprykę czy cebulę, ale również inne warzywa, na przykład marchewkę, brokuł lub por. Dobrze sprawdzą się też pieczarki i zioła (bazylia, kolendra, lubczyk itp.).

Przepis: Kotlety siekane To świetna propozycja na szybki, sycący obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 500 g fileta z indyka

1 papryka czerwona

1 mała cebula

1/3 pęczka natki pietruszki

70 g sera mozzarella

3 jajka

2 łyżki majonezu

3 łyżki mąki

sól

pieprz

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyte i oczyszczone filety z indyka pokrójcie w drobną kostkę. Obierzcie cebulę i posiekajcie. Umyjcie też paprykę i drobno ją pokrójcie. Robienie masyMięso i warzywa przełóżcie do dużej miski. Dodajcie do nich pozostałe składniki, a całość dokładnie wymieszajcie. Smażenie kotlecikówRozgrzejcie patelnię. Smażcie niewielkie porcje kotlecików do momentu aż się zrumienią i zyskają pożądany kolor.

Rada: Kotleciki możecie usmażyć na mieszance oleju i masła klarowanego. Wystarczy połączyć oba tłuszcze w proporcji 1:1.

Wskazówka: Usmażone kotleciki warto przed podaniem odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Z czym podawać kotlety siekane?

Kotlety siekane doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami. Można je łączyć między innymi z ziemniakami, ryżem, kaszą gryczaną, a także frytkami czy różnego rodzaju sałatkami na bazie warzyw. Ten przysmak świetnie sprawdza się również jako imprezowa przekąska. Tworzy niezwykle udany „duet” z rozmaitymi dipami, na przykład domowym sosem czosnkowym, pomidorowym, koperkowym czy jogurtowym.

Szybki kotlety siekane w wersji light

Kotlety siekane możecie przygotować również w wersji dietetycznej. Wystarczy wprowadzić jedną zmianę w klasycznym przepisie. Zamiast smażyć przysmaki na patelni, upieczcie je. Wyłóżcie porcje masy mięsno-warzywnej na blachę z papierem do pieczenia i wsadźcie ją do piekarnika nagrzanego temperatury 180 stopni na około 30- 35 minut.

