Kleik ryżowy dobry nie tylko na dolegliwości trawienne. Poznałam chiński sposób na lekkie śniadanie

Czas odczarować kleik ryżowy. Prosta i tania potrawa przy odrobinie wysiłku może przemienić się w efektowne, sycące i bardzo smaczne śniadanie. Początkowo sama nie byłam przekonana do takiego posiłku. Fakt, że medycyna chińska uznaje go za jedno z najbardziej lekkostrawnych i cennych dla zdrowia naszego żołądka przekonał mnie, by dać mu szansę.

Pyszny i zdrowy kleik ryżowy

Congee – jak nazywają ten magiczny przysmak Chińczycy — to nic innego jak rozgotowany ryż. Już nazwa, która w przekładzie na Polski to ryż – woda, wyjaśnia, z czym mamy do czynienia. Można w tym miejscu zapytać, co niezwykłego jest w procesie gotowania ryżu. Za chwilę pokażę, że w prostocie tkwi siła tego dania.

Ponieważ tym razem chciałam osiągnąć efekt inny niż zwykle – bo zależało mi, by ryż się skleił, a nie pozostał sypki – postawiłam na ryż jaśminowy. Znane są jednak również congee z ryżu brązowego czy czerwonego. Niektórzy też sporządzają kleik z kaszy jaglanej lub owsa. W moim przepisie skupiłam się na dobrze znanym szerszemu gronu gotujących w domu białym ziarnie. Zaraz wyjawię, co z nim zrobiłam.

Jak przygotować congee?

Wykonanie kleiku ryżowego jest dość czasochłonne, dlatego od razu przyrządziłam większą porcję i pozamykałam ją w słoikach. W takiej formie będzie czekała, aż najdzie mnie ochota na lekki posiłek. Jedną porcję natomiast od razu zjadałam z plastrami wędzonego tofu, świeżym szczypiorkiem oraz duszonymi pieczarkami.

Przepis: Kleik ryżowy Przepis podstawowy na chińskie congee. Idealny do przyrządzania ciepłych wytrawnych śniadań. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Chińska Czas przygotowania 14 godz. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 8 Składniki 2 szklanki ryżu jaśminowego

woda Sposób przygotowania Przygotowanie ryżuRyż opłucz trzy razy, każdorazowo delikatnie rozcierając go w palcach i odlewając wodę. Namocz go przez całą noc w 2,5 litra świeżej wody. Gotowanie kleiku ryżowegoOdcedź namaczany przez noc ryż i zalej go 5 litrami świeżego płynu. Doprowadź do wrzenia i gotuj na bardzo małym ogniu przez 4 godziny, co jakiś czas mieszając.

Jak podawać kleik ryżowy?

Congee możecie podać z czym tylko dusza zapragnie. Świetne będą dowolne grzyby z patelni (choć to już nieco mniej lekka wersja). Warzywa z pieca lub przyrządzone na parze także się sprawdzą.

Dla amatorów słodkości też mam dobrą informację – kleik ryżowego, o ile go nie posolimy, będzie się dobrze komponowałam z konfiturami i dżemami. Bądźcie tylko ostrożni z dodatkiem orzechów – mają nieco więcej kalorii i do najlżejszych produktów nie należą. Mają jednak też taką zaletę, że korzystnie wpływają na nasz mózg i układ nerwowy.

Posłodzić congee również możecie, jeśli tego potrzebujecie. Jestem zwolenniczką wykluczania produktów, tylko wtedy, gdy to absolutnie koniecznie lub gdy ich naprawdę nie lubimy. Dieta ma być dla nas, więc korzystajmy, z czego chcemy. Byle z umiarem.

