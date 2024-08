Wsadzam psianki do brytfanki, owijam i robię pyszne kotlety. Mogą konkurować ze schabowym

Psianki podłużne to mniej znana nazwa bakłażanów. Te warzywa świetnie nadają się do gotowania, pieczenia czy duszenia. Można też z nich zrobić pyszne kotlety, które przypominają klasyczne schabowe, choć nie mają w sobie ani grama mięsa. Zaskoczą i zachwycą smakiem nawet zdeklarowanych mięsożerców. Są świetnym sposobem na urozmaicenie kulinarnej rutyny. Poznajcie przepis.

Jak zrobić kotlety z bakłażana?

Przyrządzenie tych przysmaków nie wymaga wiele pracy, choć niewątpliwie najbardziej czasochłonnym etapem jest przygotowanie bakłażanów. Najpierw trzeba ponakłuwać je w kilku miejscach (najlepiej użyć do tego celu widelca), a potem posmarować olejem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 20 minut. Upieczone warzywa zawiń w folię spożywczą i odstaw na kolejne 20 minut. Dzięki temu łatwiej będzie później go obrać ze skórki.

Przepis: Panierowane kotlety z bakłażana To jarska alternatywa dla kotleta schabowego. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 2 Składniki 2 upieczone bakłażany bez skórki

suszony czosnek

sól Na panierkę: 100 g bułki tartej

15 g parmezanu

1 łyżeczka oregano

mąka, do panierowania

2 rozmącone jajka do panierowania Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUpieczone i obrane ze skórki bakłażany rozpłaszcz lekko widelcem i posyp szczyptą suszonego czosnku oraz soli. Zetrzyj parmezan na tarce. Panierowanie bakłażanówWymieszaj bułkę tartą z parmezanem i oregano. Zacznij panierować bakłażany. Najpierw w mące, potem w rozmąconym jajku, a na koniec w bułce tartej z dodatkami. Smażenie bakłażanówSmaż warzywa na dobrze rozgrzanym tłuszczu do momentu aż bakłażany nabiorą złocistego koloru.

Wskazówka: Do panierki możesz dodać również inne składniki, na przykład odrobinę chili, siemię lniane albo szczyptę słodkiej papryki. Wszystko zależy od tego, co lubisz.

Rada: Najlepiej zetrzeć czerstwe pieczywo na własną rękę niż inwestować w gotowe produkty dostępne w sklepach. Tego typu zawierają zwykle sporo zbędnych związków i konserwantów, które spożywane w nadmiarze mogą powodować alergie oraz inne problemy zdrowotne.

Co zrobić, żeby bakłażan nie chłonął tłuszczu?

Przede wszystkim należy smażyć bakłażana na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Ten o niskiej temperaturze jest szybciej wchłaniany przez warzywo. Poza tym czas obróbki termicznej psianki nie powinien być zbyt długo. Patelnię warto ściągnąć z kuchenki, gdy tylko panierka się zrumieni. Zawsze warto odsączyć gotowe przysmaki z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Jak jeszcze wykorzystać bakłażana w kuchni?

Bakłażana można wykorzystać między innymi do zrobienia musaki, również w wersji dietetycznej. Wystarczy wprowadzić kilka modyfikacji w klasycznym przepisie, na przykład zamienić wieprzowinę na znacznie chudsze mięso z indyka. Psianki podłużne doskonale nadają się również do zrobienia zapiekanek albo roladek czy innych nadziewanych przekąsek.

Czytaj też:

Takie kotlety w moim domu to już przeszłość. Teraz robię tylko schabowe po lubelskuCzytaj też:

Te szybkie kotleciki to moje popisowe danie. Są tak smaczne, że nie nadążam ze smażeniem