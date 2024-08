Takie kotlety w moim domu to już przeszłość. Teraz robię tylko schabowe po lubelsku

Kotlety schabowe to klasyk polskiej kuchni, który cieszy się popularnością w całym kraju. Niedawno przekonałam się, jednak że każdy region przygotowuje go nieco inaczej. Podczas ostatniej wizyty u znajomych zjadłam schabowego po lubelsku. Smakował inaczej niż znane mi dotąd „klasyki”. Był znacznie delikatniejszy. Wręcz rozpływał się w ustach. Kiedy usłyszałam, w czym tkwi jego sekret, nie mogłam uwierzyć, że jedna mała zmiana może przynieść tak wspaniały efekt. Musiałam poprosić znajomą o przepis. Na szczęście mi go dała, a ja z przyjemnością podzielę się z tobą tą wyjątkową recepturą.

Jakie mięso jest najlepsze na kotlety schabowe po lubelsku?

Przygotowanie schabowych po lubelsku należy zacząć od wyboru odpowiedniego mięsa. Najlepiej sprawdza się schab wieprzowy. Zawsze staraj się sięgać po kawałki poprzerastane tłuszczem. To on jest głównym nośnikiem smaku. Co więcej, dzięki niemu kotlety po usmażeniu będą miękkie i soczyste. Chude mięso łatwo ulega przesuszeniu. Poza tym trudniej je rozbić i nadać mu pożądany kształt. Jeśli masz taką możliwość, zaopatruj się u zaufanego i sprawdzonego rzeźnika.

Jak zrobić schabowe po lubelsku?

Kotlety schabowe po lubelsku powstają z zamarynowanego mięsa. Ich sekretem jest również dość niecodzienna panierka na bazie tylko dwóch produktów, czyli mąki i jajka. Brak bułki tartej sprawia, że przysmak ma delikatniejszy smak i jest znacznie zdrowszy. Dostarcza mniejszej liczby kalorii. To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i zadbać o sylwetkę.

Przepis: Kotlety schabowe po lubelsku Są delikatniejsze, smaczniejsze i zdrowsze niż klasyczne kotlety. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g schabu bez kości

2 jajka

mąka pszenna do obtoczenia kotletów

sól, pieprz

smalec do smażenia Na marynatę: 500 ml mleka

1 cebula

3 ząbki czosnku

1 łyżka majeranku

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie marynatyObierz cebulę i pokrój w piórka. Do dużego naczynia wlej mleko. Dodaj cebulę, czosnek, majeranek, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj całość. Przygotowanie mięsaSchab pokrój na plastry i lekko rozbij tłuczkiem. Umieść pokrojony schab w marynacie. Upewnij się, że jest nią pokryty w całości. Marynowanie schabuZawiń naczynie z mięsem i marynatą folią spożywczą i schowaj je do lodówki na minimum dwie godziny. Jednak im więcej czasu poświęcisz na marynowanie schabu, tym lepiej. Smażenie schabowychOsusz mięso wyjęte z marynaty na ręczniku papierowym. Obtaczaj je w mące i rozmąconym jajku. Smaż kotlety po dwie minuty z każdej strony na dobrze rozgrzanej patelni.

Wskazówka: Marynatę możesz przygotować dzień wcześniej i trzymać w niej mięso przez kilkanaście godzin (najlepiej całą noc). Dzięki temu nabierze jeszcze więcej smaku i aromatu. Pamiętaj, by marynowany schab przechowywać w lodówce, w misce owiniętej folią spożywczą. Zabezpieczone w ten sposób kotlety nie wchłoną zapachów uwalnianych przez inne produkty trzymane w chłodziarce.

Rada: Zamiast mąki pszennej możesz użyć gryczanej.

Z czym podawać kotlety schabowe po lubelsku?

Kotlety schabowe świetnie komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz je serwować w towarzystwie młodych ziemniaków, kopytek lub kaszy gryczanej. Do tego zestawu świetnie będzie pasować surówka z sezonowych warzyw, mizeria z przepisu Ewy Wachowicz, kiszona kapusta, pieczone buraki czy miks sałat. Dobór dodatków zależy tak naprawdę od twoich preferencji.

Czytaj też:

Te szybkie kotleciki to moje popisowe danie. Są tak smaczne, że nie nadążam ze smażeniemCzytaj też:

Zrobiłam kotlety mielone z przepisu Makłowicza. Ten przepis zmienił zasady gry w mojej kuchni