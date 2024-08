Te udka są o niebo lepsze niż kurczak z KFC. Przepis na nie dostałam od szefa kuchni

Kurczak gości na moim stole bardzo często i to w różnych wariantach. Numerem jeden wśród bliskich stały się pieczone udka z przepisu znajomego szefa kuchni. Ich sekretem jest marynata, która łączy przyprawy z dwoma popularnymi składnikami. Danie zachwyca nawet najbardziej wybrednych smakoszy, a jednocześnie nie przysparza kucharzowi wiele pracy. I właśnie za to je uwielbiam.

Jak zrobić pieczone udka z kurczaka według szefa kuchni?

Przygotowanie pieczonych udek z przepisu szefa kuchni jest bardzo proste. Kluczowym elementem tego dania jest marynata. To ona sprawia, że kurczak zyskuje wyjątkowy smak oraz aromat. Składa się na nią kilka produktów – miód pitny, musztarda i popularne przyprawy. Wiele osób korzysta z nich na co dzień. Chodzi o słodką mieloną paprykę, kurkumę, curry, tymianek, rozmaryn, pieprz i sól. Marynowanie mięsa wymaga bez wątpienia najwięcej cierpliwości. Powinno trwać minimum 120 minut. Warto jednak wydłużyć ten etap, nawet do ośmiu godzin. Im więcej czasu kurczak spędzi w mieszance przypraw, tym będzie smaczniejszy i bardziej aromatyczny.

Przepis: Pieczone udka z kurczaka w marynacie musztardowo-miodowej To świetny pomysł na przekąskę lub danie główne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 3 udka z kurczaka Na marynatę: 2 łyżki miodu płynnego

2 łyżki musztardy sarepskiej

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

1 łyżeczka mielonego tymianku

pół łyżeczki mielonego rozmarynu

pół łyżeczki mielonego czarnego pieprzu

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie kurczakaUdka z kurczaka, oczyść, opłucz i osusz papierowym ręcznikiem. Ponacinaj skórę kurczaka w kilku miejscach. Dzięki temu marynata lepiej przeniknie wgłąb mięsa. Robienie marynatyPołącz wszystkie składniki na marynatę w miseczce i dokładnie wymieszaj. Łączenie składnikówObtocz kurczaka w powstałej marynacie. Mięso powinno być nią pokryte ze wszystkich stron. Odstaw udka w chłodne miejsce na minimum 2 godziny. Najlepiej do lodówki. Pamiętaj, by wcześniej przykryć kurczaka folią spożywczą. Dzięki temu nie przenikną do niego żadne inne zapachy. Pieczenie kurczkaNagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni. Wstaw do urządzenia zamarynowane udka na około godzinę. Mięso powinno się zyskać złocistą skórkę.

Wskazówka: W przepisie występuje miód pitny, ale możesz go zastąpić tym zwykłym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zmieniać pozostałe składniki marynaty i dostosować je do swoich kulinarnych upodobań, na przykład, zamiast papryki słodkiej użyć ostrej.

Z czym podawać kurczaka w musztardowo-miodowej marynacie?

Pieczone udka świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska. Możesz je również zaserwować razem z ziemniakami oraz ulubioną surówką, na przykład na bazie sezonowych warzyw. Dobrze sprawdzą się też marynowane papryki, kiszone lub konserwowe ogórki. Jeśli szukasz pomysłu na ciekawe dodatki do obiadu, możesz sięgnąć po przepis na mizerię Ewy Wachowicz, która nie zawiera jogurtu ani śmietany.

A jeśli lubisz eksperymentować w kuchni i nie boisz się przełamywać utartych kulinarnych schematów, zrób japońską sałatkę z zielonych ogórków. Nie wymaga wiele pracy i zaskakuje smakiem. Jej tajnym składnikiem jest sos. To połączenie octu ryżowego, sosu sojowego, oleju sezamowego oraz białego i czarnego sezamu. Całość tradycyjnie doprawia się solą.

