Ta kawa to sekret idealnej figury Turczynek. Działa jak turbodoładowanie dla jelit

Nie od dziś wiadomo, że „mała czarna” wywiera dobroczynny wpływ na organizm. Zawarte w niej związki działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Wzmacniają koncentrację, poprawiają funkcjonowanie poznawcze i chronią neurony przed uszkodzeniem. Minimalizują też stres oksydacyjny wywołany nadmierną aktywnością wolnych rodników. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że picie kawy w umiarkowanych ilościach (3-5 filiżanek dziennie) zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, a także otyłości.

Jak pisze dr n. med. Anna Barczak z Polskiej Akademii Nauk w jednym ze swoich artykułów „kofeina wspomaga odchudzanie poprzez przyspieszenie przemiany materii”. Podobne działanie wykazują również inne związki aktywne zawarte w kawie, między innymi kwas chlorogenowy czy trygonelina. Efekt utraty nadprogramowych kilogramów można wzmocnić poprzez dodanie do napoju różnych składników. Tę „strategię” chętnie wykorzystują Turczynki. Wzbogacają „małą czarną” o nietuzinkowe „trio”. Dzięki niemu zachowują nienaganną sylwetkę. Chodzi o goździki, cynamon i kardamon.

Jak przygotować kawę po turecku?

Do przyrządzenia klasycznej kawy po turecku będziesz potrzebować specjalnego naczynia. Chodzi o tygielek z długą rączką, czyli dżezwę. To tradycyjne akcesorium na ogół jest wytwarzane z miedzi, ale na popularnych platformach aukcyjnych można znaleźć również egzemplarze wykonane ze stali. Ich cena zaczyna się już od niespełna 32 złotych za sztukę.

Sama procedura parzenia napoju jest dość prosta. Wystarczy zmielić ziarna kawy w młynku, wsypać je do dżezwy, dodać przyprawy i zalać wszystko zimną wodą. Kolejny krok polega na powolnym podgrzewaniu powstałej mikstury do momentu aż na powierzchni napoju powstanie pianka. Gdy się pojawi, należy zebrać ją łyżeczką do filiżanki, a następnie ponownie umieścić tygielek na kuchence. Tę czynność warto powtórzyć, nie wolno jednak dopuścić do tego, by płyn w naczyniu się zagotował.

Przepis: Kawa po turecku Wspaniale smakuje, dodaje energii i wspomaga utratę nadprogramowych kilogramów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Turecka Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka zmielonej kawy

200 ml zimnej wody

pół łyżeczki mielonego cynamonu

pół łyżeczki mielonego kardamonu

szczypta mielonych goździków Sposób przygotowania Wstępny etap parzenia kawyWsyp do tygielka kawę, cynamon, kardamon oraz goździki. To też dobry moment, by dodać cukier (jeśli go używasz). Zalej wszystkie składniki wodą. Spienianie kawyWymieszaj zawartość naczynia i podgrzewaj ją powoli na kuchence. Użyj palnika o malej mocy. Gdy zauważysz, że na powierzchni napoju pojawia się pianka, zdejmij tygielek z kuchenki i przełóż ją do filiżanki. Kiedy naczynie lekko ostygnie, umieść je z powrotem na kuchence. Poczekaj aż powstanie nowa pianka i ponownie przełóż ją do filiżanki. Powtórz tę czynność jeszcze dwa razy. Podawanie kawyZdejmij tygielek z palnika i przelej jego zawartość do filiżanki. Jeśli chcesz, możesz przecedzić płyn, by pozbyć się fusów, ale nie jest to konieczne.

Rada: Jeśli nie masz pod ręką tradycyjnego tygielka, możesz wykorzystać mały rondel do parzenia kawy po turecku. Klasyczna „mała czarna” znad Bosforu jest serwowana bez dodatku mleka czy śmietanki.

Jak parzyć kawę po turecku? Przydatne wskazówki

Zrobienie kawy po turecku nie jest zbyt skomplikowane. Poradzisz sobie z przyrządzeniem napoju nawet, jeśli nie masz w sobie żyłki baristy i nie spędzasz w kuchni zbyt wiele czasu. Sam proces wymaga trochę cierpliwości. Warto się jednak w nią uzbroić, bo efekt starań przechodzi najśmielsze oczekiwania. Oto kilka wskazówek, dzięki którym „mała czarna” zyska jeszcze bogatszy smak:

Najlepsza kawa po turecku powstaje z arabiki. Zmiel ziarna w młynku bezpośrednio przed parzeniem napoju. Im drobniej, tym lepiej.

Zadbaj o to, by woda potrzebna do przygotowania naparu była zimna. Najlepiej schowaj ją na kilka minut do lodówki.

„Małą czarną” warto spienić co najmniej dwukrotnie. Im więcej razy to zrobisz, tym gęściejszą piankę uzyskasz.

Tradycyjną kawę po turecku przygotowuje się z dodatkiem cukru. Możesz jednak śmiało zrezygnować z tego składnika. Cynamon sprawia, że napój nabiera słodyczy.

Napar ma intensywny, wyrazisty smak. Zazwyczaj nalewa się go do małych filiżanek o niewielkiej pojemności. Możesz sięgnąć po te wykorzystywane do serwowania espresso. Podawaj kawę po turecku razem z małą szklanką niegazowanej wody. Pozwoli na oczyszczenie kubków smakowych.

