Kawa z oliwą zyskuje na popularności, ale czy pomaga schudnąć? Odpowiedź nie jest prosta

Kawa z oliwą to nowy wariant tzw. kawy kuloodpornej. Zwolennicy diety ketogenicznej pewnie już zacierają ręce, lecz czy wypicie filiżanki małej czarnej ze zdrowym tłuszczem rzeczywiście przysłuży się zdrowiu? Postanowiłam sprawdzić.

Dietetyk o tym, czy kawa z oliwą odchudza

Gdy picie kawy kuloodpornej stawało się popularne, część dietetyków słusznie zwracała uwagę, że podanie małej czarnej w ten sposób nie tylko nie zastąpi śniadania — co niektórzy polecali, choć napój zawiera w zasadzie tylko tłuszcz i trudno by sycił na długo — ale może utrudnić odchudzanie. Napój krytykował m.in. dietetyk kliniczny Michał Wrzosek. O kawie w jednym z materiałów powiedział:

„Normalnie ten produkt jest bardzo zdrowy — pomaga schudnąć, zmniejsza ryzyko cukrzycy i ma 0 kcal. Ale dodanie do niego masła […] sprawia, że może zawierać nawet 600 kcal”.

Ekspert dodał też, że zawarte w kawie kuloodpornej nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol spożywane w takich ilościach nie służą zachowaniu zdrowia. Takich głosów z pewnością było więcej, więc pojawienie się „lżejszej” alternatywy kawy z tłuszczem musiało się w końcu pojawić.

Czy kawa z oliwą jest zdrowa?

Kawa obfituje w antyoksydanty, czyli związki pomagające chronić komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Oliwa z oliwek również jest źródłem tej grupy substancji. Co więcej, zawiera zdrowe tłuszcze, które wspierają wchłanianie przeciwutleniaczy. Wydaje się więc, że połączenie tych produktów będzie świetnym rozwiązaniem. Ale czy na pewno?

Choć w odległym Singapurze popija się tę kawę, a popularna sieć serwująca małą czarną utworzyła dla niej nawet nazwę – Oleato – byłabym ostrożna w wyrokowaniu, że ta kawa pomoże ci schudnąć. Nie ma bowiem badań, które potwierdziłyby, że wlanie odrobiny zdrowego tłuszczu rzeczywiście jest w stanie podkręcić metabolizm i przyspieszyć spalanie tłuszczu.

Możesz spróbować wlać do małej czarnej 1 łyżeczkę oliwy z oliwek, by sprawdzić, czy ci posmakuje. Jednak korzyści z picia kawy bez tego dodatku też są całkiem spore. Czy warto zatem wykorzystać nietani tłuszcz dla nieco być może lepszych rezultatów odchudzania? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam tobie.

Czytaj też:

Francuzki piją tę kawę, by cieszyć się szczupłą sylwetką. Dodają do napoju zaskakujący składnikCzytaj też:

Odkąd dodaję te listki do kawy pozbyłam się wzdęć, a „mała czarna” smakuje jeszcze lepiej