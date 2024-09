Polacy nie dodają tego do placków ziemniaczanych. Makłowicz udowadnia, że popełniają błąd

Robert Makłowicz to twórca wielu programów kulinarnych. Dał się poznać przede wszystkim jako podróżnik, który odkrywa przed widzami tajniki kuchni z różnych stron świata. Pokazuje nie tylko jak gotować, ale też inspiruje Polaków do poznawania nowych smaków i zapomnianych produktów. Jeden z jego przepisów może zrewolucjonizować twoje myślenie o plackach ziemniaczanych i zmienić sposób, w jaki je przygotowujesz. Pójście tropem znanego kucharza popłaca, bo palcki wręcz rozpływają się w ustach. Sprawdź, w czym tkwi ich sekret.

Jak zrobić placki ziemniaczane według Roberta Makłowicza?

Robert Makłowicz dodaje do masy na placki ziemniaczane pewien nieoczywisty składnik, który zwykle wykorzystuje się przy robieniu innych smakołyków. Chodzi o zaczyn drożdżowy. Dzięki niemu danie zyskuje lżejszą i bardziej puszystą konsystencję. Co ciekawe, znany kucharz wykorzystuje jeszcze jeden interesujący trik, by nadać swoim plackom większej delikatności. Przelewa ziemniaki mlekiem.

Najbardziej pracochłonnym etapem przygotowań dania jest szykowanie ziemniaków. Trzeba je obrać ze skórki, oczyścić, a potem zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Najlepiej wykorzystać warzywa o dużej zawartości skrobi. Dobrze sprawdzą się odmiany, takie jak na przykład Gracja, Tajfun, Ibis czy Bryza.

Przepis: Placki ziemniaczane według Roberta Makłowicza Te przysmaki zaskakują smakiem. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki Na masę ziemniaczaną: 16 ziemniaków

400 ml mleka

1 cebula

2 jajka

3 łyżki mąki

sól, pieprz Na zaczyn: 20 g świeżych drożdży

łyżka mąki

3-4 łyżki mleka

szczypta cukru Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie zaczynuPołącz drożdże, cukier i mąkę z letnim mlekiem. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na 15-20 minut. Obróbka warzyw i gotowanie mlekaZiemniaki, obierz, oczyść i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach i odstaw na 10 minut, aby puściły wodę. W tym czasie obierz i posiekaj cebulę, a następnie zeszklij ją na maśle. Zagotuj też 400 ml mleka. Przygotowywanie masy ziemniaczanejPrzełóż ziemniaki na sito, przelej gorącym mlekiem i odciśnij z nadmiaru płynu. Połącz warzywa z zaczynem drożdżowym, zeszkloną cebulą, mąką, jajkami i przyprawami. Całość dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówRozgrzej patelnię i nakładaj na nią porcje masy ziemniaczanej. Smaż ją na złoty kolor z obu stron.

Z czym podawać placki ziemniaczane Roberta Makłowicza?

Placki ziemniaczane z przepisu Roberta Makłowicza można serwować z wieloma „tradycyjnymi” dodatkami, między innymi odrobiną cukru czy kleksem kwaśnej śmietany. Z tymi przysmakami doskonale komponują się różnego rodzaju dipy, między innymi domowy sos czosnkowy czy grzybowy. Danie będzie bardziej sycące, jeśli podasz je z gulaszem przygotowanym na bazie mięsa wołowego lub wieprzowego. Całości dopełni sałatka na bazie sezonowych warzyw (papryki, cukinii, marchewki, cebuli itp.).

Inne wersje placków ziemniaczanych

Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni i przełamywać kulinarne schematy z pewnością spodoba ci się przepis na placki ziemniaczane z kiełbasą. Pamiętaj też, że możesz przygotować te przysmaki bez piekarnika czy patelni. Możesz śmiało wykorzystać opiekacz do tostów lub zwykłą gofrownicę. Co więcej, nie musisz nawet trzeć ziemniaków na tarce. Wystarczy, że sięgniesz po ugotowane warzywa i rozgnieciesz je za pomocą tłuczka bądź widelca.

Czytaj też:

