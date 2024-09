Kopytka w tej wersji będą hitem jesieni. Tradycyjne polskie kluski nie mają z nimi szans

Sekretnym składnikiem tych kopytek jest dynia. To zdrowe, pyszne i wciąż niedoceniane warzywo skrywa w sobie wiele cennych właściwości. Dzięki niemu kluski zyskują nie tylko piękny, pomarańczowy kolor, ale też bogatszy, lekko orzechowy smak. Aż trudno uwierzyć, że jeden prosty dodatek może tak odmienić danie. A jednak. Przekonasz się o tym, gdy tylko go spróbujesz.

Jaka dynia najlepsza na kopytka?

Możesz wybrać różne rodzaje dyni, na przykład piżmową czy prowansalską. Według mnie najlepiej sprawdza się jednak odmiana Hokkaido. Ma bardziej wyrazisty smak. Poza tym nie trzeba jej ubierać ze skórki, co skraca czas przygotowania kopytek. Warto przygotować warzywo przed robieniem kopytek – ugotować na parze lub upiec w piekarniku. Ja zazwyczaj wybieram drugą opcję.

Kroję dynię na mniejsze części, usuwam gniazda nasienne, skrapiam poszczególne kawałki odrobiną oliwy i umieszczam je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Nagrzewam piekarnik do temperatury 200 stopni i wstawiam do niego warzywo na około 25 minut. Piekę je, dopóki nie zmięknie. Następnie przestudzoną dynię blenduję na gładką masę.

Jak zrobić kopytka z dyni?

Recepta jest prosta. Wystarczy wymieszać upieczoną lub ugotowaną dynię z ziemniakami w proporcji 1:1. Dzięki kartoflom ciasto na kopytka zyskuje bardziej zwartą konsystencję i łatwiej je później formować. Najlepiej wykorzystać warzywa typu C (mączyste) z dużą ilością skrobi. Dobrze sprawdzą się odmiany, takie jak na przykład Bryza, Tajfun czy Ibis.

Przepis: Kopytka z dyni Kluski w tej wersji przypadną do gustu nawet najbardziej wybrednym smakoszom. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 5 Składniki 500 g zblendowanej dyni

500 g ziemniaków

1 jajko

ok. 1-1,5 szklanki mąki pszennej

szczypta gałki muszkatołowej

sól Sposób przygotowania Szykowanie ziemniakówZiemniaki obierz, opłucz i ugotuj w osolonej wodzie. Następnie odcedź je, osusz, przeciśnij przez praskę lub rozgnieć tłuczkiem. Poczekaj aż warzywa ostygną. Robienie ciasta na kopytkaPołącz ziemniaki z pozostałymi składnikami. Nie zapomnij o soli. Wystarczy pół łyżeczki. Całość dokładnie wymieszaj i wyrób na gładką masę. Formowanie kopytekPodziel ciasto na kilka części. Z każdej uformuj wałek o grubości około 2 cm. Ucinaj nożem kopytka. Gotowanie kopytekW garnku zagotuj wodę, posól ją. Wrzucaj do niej kopytka, zamieszaj i gotuj do momentu, aż wypłyną na powierzchnię. Potem gotuj je jeszcze minutę. Gotowe kopytka wyjmuj łyżką cedzakową na talerz.

Wskazówka: Jeśli masa na kopytka wydaje ci się zbyt rzadka, możesz dodać do niej więcej mąki. Nie przesadzaj jednak z ilością, bo kluski będą twarde.

Z czym podawać kopytka z dyni?

Kopytka z dyni możesz serwować zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnej. Jeśli jesteś zwolennikiem pierwszej z wymienionych opcji, oprósz kluski cynamonem lub brązowym cukrem. Możesz też podać je w towarzystwie ulubionej konfitury. Fani wytrawnej wersji kopytek mogą natomiast sięgnąć po bułkę tartą i aromatyzowane masło, na przykład szałwią czy czosnkiem. Doskonale sprawdzi się też gulasz bądź inny mięsny rarytas. Kluski doskonale smakują nie tylko świeżo po przygotowaniu. Odgrzane kluski z chrupiącą, przyrumienioną skórką też będą rozpływać się w ustach.

Czytaj też:

Przepis na te odżywcze kluski dostałam od dietetyka. Są szybkie, pyszne i o niebo lepsze niż tradycyjne leniweCzytaj też:

Z taniego, sezonowego warzywa i owocu robię proste placki. Nie potrzebuję nawet miksera