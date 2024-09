Mój najlepszy koktajl na jesień. Wzmacnia odporność, dodaje energii i obłędnie smakuje

Zdrowe koktajle to szybki i smaczny sposób na dostarczenie organizmowi wielu witamin, minerałów, ale też błonnika. Ich regularne picie nie tylko przyspiesza metabolizm, ale może także poprawiać odporność. Dodatkowo takie koktajle dodają energii i idealnie sprawdzą się dla tych, którzy chcą zwiększyć spożycie warzyw i owoców. My proponujemy przygotowanie jesiennego koktajlu z sezonowym warzywem w roli głównej.

Jak zrobić koktajl dyniowy z imbirem?

Jesień nieodłącznie kojarzy się z dyniami. To warzywo można wykorzystać do przygotowania pysznych potraw, ale też koktajli. Sami przekonacie się o tym, że rozpoczęcie dnia takim napojem będzie prawdziwą przyjemnością. Taki koktajl warto podać z kilkoma kostkami lodu – będzie smakować jeszcze lepiej. Dodatkowo koktajle mogą być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych śniadań lub przekąsek. Są lekkie, pożywne i łatwo je zabrać ze sobą w podróż. Warto wcześniej przygotować większą ilość purée z dyni, by móc robić taki jesienny koktajl częściej.

Przepis: Jesienny koktajl Ten koktajl jest pyszny i idealny na jesień. Koniecznie spróbujcie go zrobić Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1/2 małej dyni

1 banan

1 łyżka miodu

1/2 łyżeczki cynamonu

kawałek świeżego imbiru

1 szklanka mleka kokosowego Sposób przygotowania Przygotowanie purée z dyniNajpierw usuńcie skórę i nasiona dyni, a następnie pokrójcie na kawałki. Włóżcie je do rondelka i zalejcie wodą. Gotujcie wszystko przez około 30 minut, aż dynia będzie miękka. Później odlejcie wodę, a dynię zmiksujcie blenderem. Łączenie składnikówDo zmiksowanego purée z dyni dodajcie pozostałe składniki. Całość zblendujcie i gotowe.

Dlaczego warto pić jesienny koktajl dyniowy?

Dynia, czyli główny składnik tego koktajlu ma wiele wartości odżywczych – jest bogata w witaminy i minerały, a dodatkowo zawiera niewiele kalorii. Dlaczego warto jeść dynię? Warzywo to zawiera beta-karoten, co korzystnie wpływa na nasze zdrowie, ponieważ jest on silnym antyoksydantem. Usuwa wolne rodniki, których nadmiar powoduje uszkodzenia komórek, a przez to zaburzenia odporności. W sezonie jesienno-zimowym dynia powinna więc zagościć w naszym menu. Silne właściwości przeciwbakteryjne ma również miód, który należy dodać do tego koktajlu.

Kolejnym ważnym składnikiem tego jesiennego koktajlu, który wpływa na naszą odporność, jest imbir, czyli skarbnica zdrowia. Działa on przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, co pomaga organizmowi skuteczniej zwalczać infekcje. Ma również działanie rozgrzewające, co może okazać się istotne w chłodniejsze, jesienne dni. Pamiętajcie jednak, że niewskazane jest zbyt duże spożycie imbiru – zalecana dzienna dawka to ok. 4-5 g (1-1,5 łyżeczki zmielonego imbiru lub 3-4 łyżeczki startego świeżego kłącza). W przeciwnym razie mogą pojawić się zawroty głowy, nudności czy kołatanie serca.

