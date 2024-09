Tradycyjne kopytka to już przeszłość? Anna Lewandowska robi te kluski bez grama ziemniaków

Anna Lewandowska to znana trenerka. Zachęca Polaków do większej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Prowadzi własną stronę internetową. Ma też bloga, na którym dzieli się nie tylko poradami na temat odchudzania, ale również przepisami na lubiane dania. W swoich recepturach łączy tradycję z elementami nowoczesności. Chętnie przełamuje utarte kulinarne schematy. Nie inaczej jest w przypadku kopytek. Żona Roberta Lewandowskiego przygotowuje je inaczej niż wszyscy. Jej kluski to istny majstersztyk, choć nie ma w nich ani grama ziemniaków.

Jak zrobić kopytka bez ziemniaków Anny Lewandowskiej?

Bazą tradycyjnych kopytek są ziemniaki. Anna Lewandowska rezygnuje jednak z tego warzywa. Zastępuje je innym składnikiem. Chodzi o kaszę jaglaną. To zdrowy produkt, który dostarcza organizmowi wielu mikro- oraz makroelementów. Zawiera między innymi żelazo, cynk, fosfor, białko i witaminy z grupy B. Nie obciąża żołądka i poprawia pracę przewodu pokarmowego. Usprawnia przemianę materii. Wzmacnia też odporność. Wykazuje działanie przeciwwirusowe oraz rozgrzewające. Wspomaga leczenie infekcji. Syci i dodaje energii. Mogą po nią spokojnie sięgać również osoby na diecie. „Polecam jako dodatek do obiadu lub kolacji” – podsumowuje Anna Lewandowska w jednym z wpisów na swoim blogu.

Przepis: Kopytka Anny Lewandowskiej Kluski w wykonaniu trenerki nie mają w sobie ani grama ziemniaków, ale sekują obłędnie. Poznaj przepis. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g kaszy jaglanej

3/4 szklanki mąki kukurydzianej

3 łyżki mąki ziemniaczanej

1/2 łyżeczki soli morskiej Dodatkowo: mąka do posypania stolnicy i obtoczenia ciasta Sposób przygotowania Szykowanie kaszy jaglanejKaszę jaglaną przepłucz 1-2 razy pod zimną, bieżącą wodą. Ugotuj ją według przepisu na opakowaniu. Następnie zblenduj i odstaw do przestygnięcia. Robienia masy na kopytkaTak przygotowaną kaszę wymieszaj z pozostałymi składnikami na kopytka. Ciasto powinno być gęste i gładkie. Ma to do siebie, że klei się do rąk. Dlatego, zanim położysz je na stolnicę, obsyp blat mąką. Przełóż kawałek ciasta i obtocz w mące. Formowanie kopytekUformuj wałek z ciasta z niego wałeczek i pokrój na 1,5-2 cm kawałki. Gotowanie kopytekKopytka wrzuć do wrzącej wody z odrobiną oliwy z oliwek. Gdy wypłyną na wierzch wyłów je chochlą z sitkiem.

Wskazówka: Kopytka świetnie smakują również na drugi dzień po przygotowaniu. Możesz je odgrzać w gorącej wodzie lub podpiec na patelni.

Z czym podawać kopytka bez ziemniaków?

Anna Lewandowska podaje te kopytka z sosem na bazie duszonych borowików. Świetnie sprawdzą się jednak również inne dodatki, na przykład bułka tarta, mięsny gulasz, sos pomidorowy, śmietanowy lub serowy, a także roztopione masło aromatyzowane czosnkiem lub szałwią. Kluski będą doskonale komponować się również z surówką na bazie sezonowych warzyw.

A jeśli lubisz kopytka „na słodko”, możesz oprószyć je cynamonem i podać z ulubioną konfiturą. Opcji nie brakuje. Dobór produktów zależy tak naprawdę wyłącznie od twoich indywidualnych preferencji smakowych.

