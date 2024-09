Jesienne gofry z tym dodatkiem smakują lepiej niż szarlotka. Rodzina oszalała na ich punkcie

Jesienne gofry to świetna propozycja nie tylko na deser, ale również śniadanie. Muszę przyznać, że chętnie robię je o poranku. Te słodkie przysmaki poprawiają mi humor i dostarczają sporej dawki pozytywnej energii. Zresztą nie tylko ja jestem ich fanką. Znikają ze stołu szybciej niż świeże bułeczki. A smakołyki, które jakimś cudem nie padną łupem zagorzałych gofrożerców zawsze można spakować i zabrać ze sobą do szkoły lub pracy jako drugie śniadanie. To znacznie zdrowsza opcja niż na przykład batoniki lub inne sklepowe „gotowce”.

Jak zrobić idealne gofry na jesień?

Przepis na gofry w jesiennej odsłonie zawiera jeden „sekretny” składnik, czyli jabłka. Dodanie owocu do ciasta na te słodkie wypieki sprawia, że zyskują one znacznie bogatszy oraz ciekawszy smak. Są bardziej „mięsiste” i wilgotne, a poza tym obłędnie pyszne. Jeśli chcesz przygotować dietetyczną wersję tych smakołyków, zamień mąkę pszenną na orkiszową lub pełnoziarnistą. Możesz też śmiało ograniczyć ilość cukru albo go zastąpić. Do dosładzania gofrów i innych deserów doskonale nadaje się na przykład erytrytol. Nie podnosi stężenia glukozy we krwi i ma ponad 10 razy mniej kalorii niż cukier (100 gramów dostarcza zaledwie 20 kcal).

Przepis: Jesienne gofry Jeden niepozorny dodatek sprawia, że smakują lepiej niż niejedna szarlotka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g mąki pszennej

250 ml mleka

1 starte jabłko

2 jajka

szczypta soli

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki cukru

3 łyżki roztopionego masła Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i zetrzyj jabłko na tarce o drobnych oczkach. Robienie ciasta na gofryPrzygotuj dwie miski. W jednej wymieszaj suche, a w drugiej mokre składniki. Następnie wlej mokre składniki do suchych i połącz wszystko w całość. Na koniec dodaj jabłko i ponownie wymieszaj składniki. Smażenie ciastaWylewaj ciasto na rozgrzaną gofrownicę i smaż każdą porcję około 4 minuty.

Rada: Jeśli chcesz jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowy smak jesiennych gofrów, dodaj do nich więcej cynamonu. Ilość przyprawy zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych upodobań.

Z czym podawać jesienne gofry?

Jesienne gofry świetnie odnajdują się w „towarzystwie” wielu różnych składników. Możesz oprószyć je cukrem pudrem lub cynamonem. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by podawać je z czekoladą, bitą śmietaną, dżemem albo konfiturą. A jeśli chcesz stworzyć bardziej dietetyczną wersję przysmaków, sięgnij po owoce (banany, gruszki winogrona, granat etc.). Dobrze sprawdzą się też pieczone śliwki bądź jabłka przesmażone na patelni z odrobiną masła i cynamonu. Dzięki tego typu dodatkom gofry zyskają jeszcze bardziej jesienny charakter.

Czytaj też:

Te zielone gofry to śniadanie mistrzów. Są znacznie zdrowsze i smaczniejsze niż „klasyki”Czytaj też:

Te sezonowe owoce są teraz tanie. Robię z nich najprostszy deser na świecie, a wystarczą trzy składniki

jjjjjjjjjj