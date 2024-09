Placki z jabłkami na kefirze robię w 15 minut. Są puszyste jak chmurka i idealne na śniadanie

Placki z jabłkami to klasyk przygotowywany przez nasze babcie. Wielu osobom potrawa ta nieodłącznie kojarzy się z dzieciństwem. Są nie tylko smaczne, ale także sycące i łatwe do przygotowania, dlatego często pojawiają się na naszych stołach zarówno podczas śniadania, jak i w formie przekąski. Możecie nieco poeksperymentować i przygotować tę potrawę odrobinę inaczej niż zawsze, dodając do niej kefir.

Jak zrobić placki z jabłkami na kefirze? Szybki przepis

Aromatyczne placki z jabłkami przygotowane na kefirze wyjdą pełne smaku, a do tego lekkie i bardzo puszyste. Idealnie sprawdzą się, gdy nie macie czasu na przygotowywanie bardziej pracochłonnych przekąsek – takie placuszki będą gotowe dosłownie w 15 minut. Jeśli nie macie w domu kefiru – składnik ten możecie zastąpić też maślanką lub jogurtem naturalnym.

Przepis: Placki z jabłkami na kefirze Te placuszki są pyszne, a do tego doskonale puszyste. Koniecznie spróbujcie! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 jabłka

150 g kefiru

szczypta cynamonu

szczypta soli

szczypta proszku do pieczenia

125 g mąki pszennej

1 jajko

15 g ksylitolu

5 g oleju Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekNajpierw umyjcie i obierzcie jabłka. Następnie pokrójcie je w drobną kostkę. Mieszanie składnikówWsypcie do miski mąkę, dodajcie kefir, jajko, ksylitol, cynamon, proszek do pieczenia i sól. Całość porządnie wymieszajcie, by masa miała jednolitą konsystencję. Później dodajcie do niej pokrojone jabłka i znowu wszystko wymieszajcie. Smażenie plackówSmażcie placki z obu stron na rozgrzanej patelni z dodatkiem oleju.

Takie placuszki możecie podawać z dżemem, konfiturą, posypane cukrem pudrem, ale też z odrobiną miodu. Będą także doskonale smakować z domową bitą śmietaną i świeżymi owocami. Jeśli podajecie je w formie deseru, to możecie zaserwować je z lodami – takie połączenie zachwyci wasze podniebienia.

Błyskawiczne placki z jabłkami – porady

Racuchy to jeden z ulubionych przysmaków dzieciństwa. Najczęściej przygotowujemy je z jabłkami – można je pokroić w kostkę, na plasterki lub zetrzeć na tarce. Do placków dobrze sprawdzą się takie odmiany jabłek jak Ligol czy Delikates, ale też Szara Reneta Smak całej potrawy doskonale podbije wtedy cynamon. Smak placków wzbogaci również ekstrakt waniliowy lub szczypta kardamonu. Nie musicie jednak ograniczać się do klasycznej wersji – możecie przygotować racuchy z owocami pigwowca.

Jeśli chcecie, żeby wasze placuszki były bardziej dietetyczne – zastosujcie naturalne słodziki, na przykład erytrytol, ksylitol, stewię. Z kolei, żeby były jeszcze zdrowsze – możecie do nich dodać odrobinkę siemienia lnianego lub nasion chia.

