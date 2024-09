Robię tę owsiankę na chłodne poranki. Pokochacie to rozgrzewające i aromatyczne śniadanie

Owsianka to doskonały wybór na śniadanie, jest sycąca, zdrowa i bardzo łatwa w przygotowaniu. Jest źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Zawiera również białko, węglowodany złożone, witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez i żelazo. Owsiankę można przygotować zarówno na ciepło, jak i na zimno. W te jesienne dni proponujemy jednak zrobić ją w wersji „na ciepło” – wtedy cudownie was rozgrzeje i miło zaczniecie dzień.

Jak zrobić aromatyczną owsiankę z gruszką i jabłkiem? Przepis

Aromatyczna owsianka z gruszką, jabłkiem i cynamonem to prawdziwa uczta dla zmysłów! To idealny sposób na rozpoczęcie dnia, który dostarczy energii i poprawi nastrój. Słodka nuta gruszki i jabłka w połączeniu z korzennym smakiem cynamonu tworzą naprawdę niepowtarzalny smak.

Przepis: Owsianka z jabłkiem i gruszką Ta owsianka jest cudownie aromatyczna i wspaniale rozgrzewa. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 50 g płatków owsianych

200 ml mleka

1 gruszka

2 łyżeczki cynamonu

2 łyżeczki cukru kokosowego

1 jabłko

szczypta soli Sposób przygotowania Gotowanie płatków owsianychNajpierw gotujcie płatki owsiane na małym ogniu. Dodajcie również do nich szczyptę soli oraz 1 łyżeczkę cynamonu. Przygotowanie owocówObierzcie gruszkę i jabłko, a później pokrójcie w kostkę. Duście owoce na patelni z dodatkiem 2 łyżek cukru kokosowego, 1 łyżeczki cynamonu i 2 łyżek wody. Całość duście do momentu, aż odparuje woda. Łączenie owsianki z owocamiOwsiankę przełóżcie do miseczki i dodajcie do niej podduszone owoce. Całość możecie ozdobić na przykład płatkami migdałów.

Taką owsiankę możecie też wzbogacić o orzechy lub nasiona – zadbacie w ten sposób o zdrowe tłuszcze, a owsianka zyska ciekawą teksturę.

Co można dodać do owsianki?

Owsiankę można przyrządzić na wiele sposobów, dodając do niej świeże owoce, orzechy, nasiona, miód. Ciekawym urozmaiceniem będą również przyprawy korzenne, takie jak cynamon, kardamon czy gałka muszkatołowa. Warto eksperymentować w przyrządzaniu owsianki, ponieważ przepisów jest naprawdę mnóstwo. Możecie zrobić owsiankę sernikową, która jest jeszcze smaczniejszą wersją popularnego deseru. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie owsianki z suszonymi śliwkami i czekoladą – takie połączenie smakuje naprawdę doskonale.

Owsianka to niezwykle uniwersalne śniadanie, które można wzbogacić różnorodnymi dodatkami. Możemy dodać do niej zarówno świeże owoce, takie jak jagody, maliny czy banany, ale też pełne wartości odżywczych nasiona chia czy siemię lniane. Owsiankę możecie przygotować też w wersji wytrawnej z warzywami. W tym jesiennym okresie doskonale sprawdzi się do tego dynia. Koniecznie sprawdźcie też, co psuje owsiankę i przez co traci swoje cudowne właściwości. Okazuje się bowiem, że łatwo można ją popsuć.

Czytaj też:

Przyjaciółka sięga po garść tych orzechów codziennie. Chronią przed miażdżycą, udarem i zawałem sercaCzytaj też:

To ulubione śniadanie Ewy Wachowicz. Dzięki niemu Miss Polonia utrzymuje nienaganną sylwetkę