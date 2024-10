Oszalałam na punkcie tego japońskiego chleba. Już 3 koleżanki wzięły przepis

Chleb mleczny to wspaniale delikatny i puszysty wypiek, który zawdzięcza swoją wyjątkową strukturę dodatkowi mleka. Często jest określany jako japońska klasyka. Charakteryzuje się on przyjemnie wilgotnym miąższem. Jeśli lubicie piec własny chleb – spróbujcie zrobić go według japońskiego przepisu, a nie pożałujecie. Idealnie sprawdzi się zamiast popularnych drożdżówek czy chałek.

Jak zrobić chleb mleczny? Prosty przepis

Dzięki specjalnej technice przygotowania, chleb mleczny ma wyjątkowo lekką i przyjemną strukturę. Ten wywodzący się z Japonii specjał dosłownie rozpływa się w ustach, a dodatkowo jest naprawdę łatwy w przyrządzeniu. Doskonale smakuje „na słodko”, więc będzie się świetnie komponować na przykład z dżemem, kremem czekoladowym czy miodem. Tak przyrządzony chleb zachowa świeżość przez 3-4 dni.

Najważniejsza w całym przepisie jest masa przygotowana z mleka i mąki pszennej, która konsystencją przypomina budyń – jest to tangzhong. Taka mieszanka jest bardzo ważna, ponieważ zatrzymuje wilgoć w pieczywie, przez co chlebek jest mięciutki i świeży przez dłuższy czas. Wyjaśniam więc, jak zrobić tangzhong i następnie upiec z niego chlebek.

Przepis: Tangzhong do chleba mlecznego Przygotowana masa jest kluczowa w całym przepisie na chleb mleczny Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 80 ml mleka

2 łyżki mąki pszennej Sposób przygotowania Połączenie składnikówNajpierw należy wlać do niedużego garnka mleko, a później dosypać mąkę. Gotowanie tangzhongCałość mieszajcie co jakiś czas i podgrzewajcie do momentu, aż mieszanka swoją konsystencją będzie przypominać budyń. Na koniec masę odstawcie do ostudzenia.

Przepis: Chleb mleczny Jeśli raz spróbujecie zrobić taki chlebek, z pewnością będziecie powtarzać to częściej Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Składniki 10 g świeżych drożdży

150 ml mleka

2 łyżki cukru

350 g mąki

1 szczypta soli

2 jajka

1 łyżka masła Sposób przygotowania Przygotowanie zaczynuDodajcie drożdże do lekko ciepłego mleka. Później dołóżcie 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę mąki, a całość wymieszajcie i odstawcie później w ciepłe miejsce. Wyrabianie ciastaMąkę, 1 łyżkę cukru oraz sól wsypcie do miski. Dodajcie jajko, zaczyn, a także miękkie masło. Następnie wyróbcie ciasto – możecie to zrobić ręcznie lub za pomocą miksera. W trakcie wyrabiania dodawajcie stopniowo przygotowany wcześniej tangzhong. Po wyrobieniu odstawcie ciasto w ciepłe miejsce na około godzinę, by wyrosło. Pieczenie chlebaKeksówkę wyłóżcie papierem do pieczenia, a wyrośnięte ciasto podzielcie na trzy części. Każdą z nich uformujcie delikatnie rozpłaszczając, a następnie zwińcie w rulon. Wszystkie części ciasta umieśćcie w blaszce blisko siebie (tak, żeby się ze sobą stykały). Blachę należy przykryć ściereczką i ponownie odstawić do wyrośnięcia na około pół godziny. Później posmarujcie ciasto jajkiem rozrobionym z łyżką mleka. Pieczcie w 180 stopniach Celsjusza przez 30 minut.

Inne, ciekawe przepisy na chleb

Samodzielne pieczenie chleba to wspaniała przygoda dla każdego miłośnika domowych wypieków. To nie tylko satysfakcja z przygotowania czegoś własnoręcznie, ale także możliwość eksperymentowania. Miłośnicy takich wypieków mogą także spróbować przygotować w domu chlebek z patyka – to właśnie tym przysmakiem zajadają się Niemcy i Szwajcarzy. Przepisów na chleb jest naprawdę mnóstwo, a wiele z nich zaskakuje swoją oryginalnością. Bardzo popularny jest chlebek bananowy, ale okazuje się, że można przygotować też chleb z cukinii. Swego czasu bardzo popularny był też „monkey bread”, czyli małpi chlebek – słodkie i lepkie ciasto podawane w Stanach Zjednoczonych.

