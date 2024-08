Jakie jest najlepsze śniadanie? Naukowcy z Harvardu podpowiadają, co jeść o poranku

Wiele osób słyszało, o tym, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Nie każde jednak danie będzie odpowiednie o poranku. Na szczęście naukowcy ustalili, czego organizm potrzebuje po przebudzeniu i podpowiedzieli, jak skomponować posiłek, który dostarczy energii, korzystnie wpłynie na koncentrację i pomoże utrzymać prawidłową wagę.

Najlepsze śniadanie okiem naukowców

Śniadanie zdaniem ekspertów z Harvardu jest doskonałą okazją, by skusić się na produkty obfitujące w cenne składniki odżywcze. Wskazali aż 5 grup, na które warto postawić o poranku. Należą do nich nabiał, owoce i warzywa, orzechy, produkty pełnoziarniste i te bogate w białko.

Dlaczego akurat taki wybór? Każdy z wymienionych typów produktów ma składniki odżywcze cenne dla naszego organizmu. W nabiale znajdziemy bakterie probiotyczne wspomagające florę bakteryjną jelit. Jogurty, maślanki i kefiry to także świetne źródło budującego kości wapnia. Owoce i warzywa obfitują w różne witaminy oraz antyoksydanty. Zawierają też regulujący trawienie błonnik.

Błonnika nie brakuje również w produktach pełnoziarnistych takich jak np. płatki owsiane. Zawierają one jeszcze witaminy z grupy B, a ich indeks glikemiczny jest niski. Oznacza to, że ich jedzenie nie będzie powodowało niepożądanego, gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Będziesz zatem dłużej odczuwać sytość po ich spożyciu. A jeśli chcesz sięgnąć po owsiankę na śniadanie, polecam 7 wyjątkowych pomysłów na owsiankę.

Orzechy z kolei dostarczą kwasów omega-3, które mają wpływ na obniżenie tzw. złego cholesterolu, oraz witaminy E, wykazującej działanie wspierające względem układu odpornościowego. W tej grupie produktów jest też obecna pewna ilość biała roślinnego. Cenniejszym źródłem tego makroskładnika będą jednak jajka.

To nie będzie najlepsze śniadanie

Zalecenia naukowców wydają się proste. Jednak to tylko pozory, bo włączenie do śniadania dowolnego z wymienionych wcześniej produktów wcale nie gwarantuje, że śniadanie będzie zdrowe. Przykład? Jajka sadzone na boczku. Nawet jeśli wybierzesz do nich chleb razowy, to codzienne jedzenie takiego posiłku nie wpłynie dobrze na twoje zdrowie. Wszystko przez zawarte w boczku nasycone kwasy tłuszczowe, które sprzyjają rozwojowi chorób układu krążenia. Podobnie kiepskim wyborem będą smażone kiełbaski.

Naukowcy z Harvardu przestrzegają jeszcze przed ciastkami, słodkimi bułeczkami, tostami z masłem czy sokiem pomarańczowym. Te produkty dostarczają sporo cukru, a więc będą powodować nagły wzrost poziomu cukru we krwi. Zwykle mają sporo kalorii, a mimo wszystko szybko zrobisz się po nich głodna. Regularnie jedzone sprawią więc, że przybierzesz na wadze.

Jakie śniadanie wybrać?

Jednym z lepszych pomysłów będzie owsianka z owocami. Można do niej dodać orzechy i nabiał i stanie się bardzo sycąca. Kanapki z twarożkiem i warzywami też będą smaczne i cenne o poranku. Jako zdrowe śniadanie sprawdzą się także jajka, o ile dodasz do nich zdrowy tłuszcz np. w postaci awokado czy oliwy z oliwek, którą posmarujesz pieczywo lub polejesz sałatkę.

Od czasu do czasu możesz też skusić się na smoothie owocowo-warzywne. Pamiętaj tylko, że regularne spożycie śniadania w takiej smoothie wiąże się z możliwością wystąpienia pewnych dolegliwości. Posiłek w płynie musi też zawierać białko i dodatki wspierające budowanie poczucia sytości. Dodawaj więc śmiało nabiał, siemię lniane i otręby pszenne. To cenne produkty, które wzbogacą nie tylko śniadania.

Czytaj też:

Ta nocna owsianka to genialne śniadanie na lato. Zalewam płatki i zjadam z dwoma zdrowymi produktamiCzytaj też:

Łącze serek wiejski i proste składniki. To mój patent na niskotłuszczowe śniadanie na diecie