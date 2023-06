Przepis na chlebek z patyka. Tym przysmakiem zajadają się Niemcy i Szwajcarzy

Dla wielu Niemców to jeden ze smaków dzieciństwa i młodości, przypominający letnie wieczory spędzane przy ognisku. Robi się go bardzo łatwo, a efekt jest spektakularny. Zwykle mówi się o nim Stockbrot – czyli po prostu chleb z patyka.

Jak zrobić chleb z patyka?

Tak naprawdę to najprostsze ciasto drożdżowe: wystarczy mąka, woda, drożdże, cukier, oliwa i sól. Wyrośnięte ciasto należy owinąć wokół czystych patyków i po prostu upiec na ognisku. Takie chlebki można też upiec wykorzystując piekarnik (ok. 15 minut w 180 stopniach Celsjusza), jednak cały ich sekret tkwi w charakterystycznym aromacie dymiącego ogniska. Ważne jednak, aby nie wkładać chlebka do ognia, a piec go wykorzystując ogniskowy żar. Inaczej bardzo szybko się przypali i pozostanie surowy w środku.

Podstawowy przepis na chlebki można modyfikować, dodając do ciasta np. ulubione przyprawy lub zioła. Można dodać też mak albo sezam. Ciasto przed pieczeniem można też owinąć plastrami boczku. Gotowe chlebki to idealny dodatek do wszystkich dań z ogniska, ale same w sobie też są znakomitą przekąską.

Jaki patyk wybrać do pieczenia chleba?

Patyk do chlebków powinien być oczyszczony i pochodzący z drzewa, które nie jest trujące. Dlatego np. nie wykorzystuj do niego gałęzi z krzewów czarnego bzu. Dobra będzie tu wierzba, orzech laskowy czy buk. Specjaliści od chlebka na patyku podkreślają, że ważny jest sposób owinięcia ciasta: trzeba to zrobić starannie i dokładnie owinąć patyk, aby chleb podczas pieczenia nie zsunął się do ogniska.

Przepis: Stockbrot czyli chleb z patyka Przepyszny chlebek z ogniska. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 400 g mąki

1 opakowanie suchych drożdży

2 łyżeczki soli

½ łyżeczki cukru

3 łyżki oliwy z oliwek

230 mililitrów letniej wody

patyki do pieczenia Sposób przygotowania Przygotuj ciastoUmieść mąkę w dużej misce. Dodaj cukier, drożdże i sól i dobrze wymieszaj. Następnie dodaj letnią wodę i oliwę z oliwek. Zagniataj wszystko ręcznie lub wykorzystaj mikser z końcówką do ciasta drożdżowego. Przykryj ręcznikiem kuchennym i pozostaw do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej na około 30 minut. Upiecz chlebkiUmieść ciasto na lekko posypanej mąką stolnicy i ponownie zagnieć rękoma. Podziel na 8 części z każdej uformuj długie pasmo i owiń je wokół patyka. Pozostaw patyki z ciastem na ok. 15 minut, aby ciasto jeszcze wyrosło. Piecz nad ogniskiem, aż chlebki będą złote (10-15 minut).

