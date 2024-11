To warzywo syci na długo i wspomaga wątrobę. Robię z nim pyszną, prostą zapiekankę

Niektóre zdrowe warzywa nie cieszą się dużą popularnością. Tak jest z karczochem, na którego właśnie rozpoczyna się sezon. Ten pyszny kwiat jadalny obfituje w wiele korzystnych dla zdrowia składników odżywczych. Cenna jest m.in. cynaryna, która pobudza wydzielanie żółci i wspiera pracę wątroby.

Dużą zaletą karczochów jest również znaczna zawartość błonnika oraz niski indeks glikemiczny (18). Te parametry sprawiają, że uczucie sytości po zjedzeniu dania z karczochami trwa dłużej, a poziom cukru nie zmienia się gwałtownie. To pomaga w kontrolowaniu apetytu. Dlatego też włączam to zdrowe warzywo do swojej diety, przygotowując sycącą zapiekankę z dodatkiem kilku podstawowych produktów. Polecam spróbować.

Jak zrobić pyszną zapiekankę z karczochem?

Wykonanie tego sycącego dania z udziałem karczocha nie będzie skomplikowane. Kluczowym etapem będzie jednak właściwe przygotowanie świeżego warzywa. Najpierw musisz je umyć. Dobrze zrobić to w rękawiczkach, żeby nie ubrudzić sobie rąk. Potem konieczne będzie usunięcie wierzchołka karczocha wraz z twardymi liśćmi. Gdy już dotrzesz do liści jaśniejszych, usuń jeszcze włochaty środek i nożem obierz trzon karczocha. Tak przygotowane warzywo ugotuj we wrzątku z dodatkiem soku z cytryny. Po podsmażeniu z je z cebulką i czosnkiem pozostanie ci już tylko połączyć je z ugotowanym makaronem i sosem. Upieczenie zajmie chwilę, a efektem będzie wyśmienity posiłek.

Przepis: Zapiekanka makaronowa z karczochem Pyszne i sycące danie ze zdrowym warzywem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 514 w każdej porcji Składniki 400 g suchego makaronu wstążki

600 g karczochów

2 ząbki czosnku

1 średnia cebula

200 g sera żółtego

3 jajka

75 ml mleka

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka ziół prowansalskich

pieprz

sól

2 łyżki oleju rzepakowego Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMakaron ugotuj al dente według instrukcji na opakowaniu. Karczochy umyj, obierz i gotuj we wrzątku z dodatkiem 2 łyżeczek soku z cytryny przez 30 minut. Odcedź, pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę i czosnek pozbaw łupin, pokrój drobno. Ser żółty zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Smażenie warzywNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Zeszklij na nim posiekaną cebulę. Dodaj czosnek, a po chwili rozdrobione karczochy. Smaż przez 2 minuty. Robienie sosuDo miski wbij jajka i wlej mleko. Połącz oba składniki, a następnie wsyp ser żółty, bułkę tartą, zioła prowansalskie, trochę pieprzu i szczyptę soli. Wymieszaj dokładnie. Składanie i pieczenie zapiekankiZawartość patelni oraz makaron przenieś do naczynia żaroodpornego. Zalej przygotowaną masą. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 25-30 minut.

Jak podać sycące danie z karczochem?

Potrawę ze zdrowym warzywem serwuj bezpośrednio po przygotowaniu. Ser żółty się wtedy przyjemnie ciągnie, makaron jest idealnie ugotowany, a warzywa są delikatne i wręcz rozpływają się w ustach. Odgrzewanie niestety sprawi, że walory dania ulegną znacznemu pogorszeniu. Z tego względu nie polecam przygotowywania tej zapiekanki „na zapas”.

