Ekspresowe ciastka na Halloween to hit. Zrobicie je w 20 minut, a zachwycą wszystkich

Halloween to nie tylko święto duchów, ale także słodkości. W sklepach pojawiają się wtedy przeróżne cukierki, czekolady i inne przekąski w kształtach kojarzących się z tym dniem, takich jak dynie, duchy czy nietoperze. Na to święto warto jednak przygotować też domowe wypieki. Nie każdy ma jednak czas na pracochłonne desery. Dla zabieganych osób polecamy przepis na ekspresowe ciasteczka. Do ich przygotowanie będziecie potrzebować tylko kilku składników, a każdy będzie się zajadać.

Ekspresowe ciasteczka na Halloween – prosty przepis

Po upiorne smakołyki chętnie sięgają nie tylko dzieci, ale też dorośli. Ekspresowe ciasteczka na Halloween to idealne rozwiązanie dla zabieganych. Nie wymagają one długiego przygotowania, a efekt końcowy jest równie imponujący jak w przypadku bardziej skomplikowanych wypieków. Do przygotowania tych ciasteczek wystarczy kilka składników, które zapewne większość z was ma w swojej kuchni.

Przepis: Błyskawiczne ciasteczka Te ciasteczką są szybkie w przygotowaniu, a do tego niezwykle smaczne Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 20 Składniki 200 g masła

100 g cukru pudru

3 żółtka

250 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

szczypta sody Sposób przygotowania Przygotowanie masłaWyjmijcie wcześniej masło z lodówki lub podgrzejcie je w mikrofali, by nieco zmiękło. Łączenie składnikówW średniej misce umieśćcie miękkie masło, żółtka i cukier. Połączcie mikserem wszystkie składniki, a następnie dodajcie obie mąki oraz szczyptę sody. Całość miksujcie kilka minut do momentu, aż masa będzie gęsta. Pieczenie ciastekWyłóżcie blachę papierem do pieczenia. Ciasteczka nakładajcie łyżką. Postarajcie się stworzyć okrągły i lekko spłaszczony kształt. Pieczcie ciastka przez pierwsze trzy minuty w temperaturze 200 stopni Celsjusza, a potem zmniejszcie temperaturę do 160 stopni Celsjusza i pieczcie przez kolejne 10 minut.

Jak ozdobić halloweenowe ciasteczka?

Ozdabianie halloweenowych ciasteczek może być świetną zabawą. Nawet najprostsze ciasteczko może zamienić się w uroczego ducha lub słodką dynię dzięki odpowiednim dekoracjom. Ciekawym pomysłem jest też ozdobienie ciasteczek tak, by przypominały głowy upiornych mumii. Zajmie wam to dosłownie kilka minut. Wystarczy, że użyjecie specjalnego lukru w pisaku (bez problemu kupicie go przez internet). Stwórzcie nim na ciasteczkach poziome, nieregularne linie w białym kolorze. Na środku narysujcie też dwie białe, duże kropki – one będą przypominać oczy. Czarnym lukrem dodajcie też po jednej, małej kropeczce. W kilku miejscach nałóżcie też dżem truskawkowy imitujący krew. Koniecznie spróbujcie przygotować też paluchy wiedźmy, czyli ciastka, które przerażają wyglądem, ale zachwycają smakiem.

