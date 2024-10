To był hit PRL-u, zajadali się nią wszyscy. Zmieniłam 1 rzecz i zrobiłam lżejszą wersję

Chałka to pyszne, słodkie pieczywo drożdżowe, które najczęściej spotykamy w postaci zaplecionego warkocza. I choć czasy świetności miała ona w czasach PRL-u, to teraz również chętnie po nią sięgamy. Wielu osobom kojarzy się ona z sobotnimi śniadaniami w czasach dzieciństwa, kiedy zajadali się chałką popijaną ciepłym mlekiem. Teraz postanowiłam zrobić ją samodzielnie w domu, jednak nieco „odchudziłam” klasyczny przepis. W ten sposób mogę się zajadać tym wypiekiem bez wyrzutów sumienia.

Jak zrobić dietetyczną chałkę? Prosty przepis

Dietetyczna chałka to doskonała alternatywa dla tradycyjnej wersji tego słodkiego wypieku, szczególnie dla osób dbających o linię. Aby chałka była lżejsza i zdrowsza wystarczy zastosować prosty trik. Mianowicie chodzi o zrezygnowanie z dodawania do niej masła. Z kolei zamiast cukru warto zastosować naturalny słodzik, na przykład w postaci mniej kalorycznego miodu (dodając też jego mniejszą ilość w porównaniu z ilością cukru w klasycznym przepisie).

Przepis: Dietetyczna chałka Nawet podczas odchudzania możecie zajadać się tą chałką Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 25 gramów drożdży

2 jajka

20 ml oleju rzepakowego

2 płaskie łyżki miodu

300 gramów mąki pszennej typ 500 Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlejcie do miski pół szklanki ciepłej wody, a następnie rozpuśćcie w niej drożdże. Dodajcie także miód, olej i jajka. Całość porządnie wymieszajcie, dodajcie mąkę i szczyptę soli. Ciasto wyróbcie przy pomocy robota kuchennego. Wyrobione ciasto przykryjcie ściereczką i odstawcie na około godzinę do wyrośnięcia. Zagniatanie ciastaWyrośnięte ciasto zagniećcie, a następnie podzielcie na 3 równe części. Formowanie ciastaZ każdej części uformujcie wałki o długości około 45 – 50 cm. Końce wałków zlepcie i zaplećcie warkocz. Końce warkocza zlepcie i podwińcie pod spód ciasta. Tak przygotowane ciasto przykryjcie ściereczką i pozostawcie na 30 minut. Po tym czasie wierzch chałki posmarujcie roztrzepanym jajkiem. Pieczenie chałkiNastępnie przełóżcie ciasto na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczcie ją w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 25 minut.

Z czym można jeść chałkę?

Chałka to niezwykle uniwersalne pieczywo, które doskonale sprawdza się zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Zazwyczaj podaje się ją z masłem i dżemem, ale może również stanowić podstawę do bardziej wymyślnych kombinacji. Na słodko doskonale komponuje się z miodem, świeżymi owocami, takimi jak maliny czy truskawki, a także z twarogiem. Można również przygotować z niej pyszne francuskie tosty. Natomiast w wersji wytrawnej świetnie smakuje z wędliną i serem, pastą jajeczną, hummusem, czy podana w formie grzanki z awokado i jajkiem sadzonym. Możliwości jest naprawdę wiele, a wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Chałka to doskonała baza do eksperymentowania z różnymi smakami, więc koniecznie wypróbujcie własne kombinacje. Jeśli z kolei macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – możecie zrobić też inną przekąskę z czasów PRL-u, czyli szyszki z ryżu preparowanego.

