To poważny błąd podczas gotowania zupy. Pozbawia danie cennych składników odżywczych

Zupy w polskiej kuchni cenione są od pokoleń. Nic dziwnego, ponieważ są nie tylko pyszne, ale też niezwykle pożywne. Dzięki różnorodności składników dostarczają organizmowi wielu witamin. Jest to danie, które można przyrządzić na mnóstwo sposobów. Ciepłe zupy doskonale rozgrzewają w chłodne jesienne i zimowe dni, a ich ugotowanie w większości przypadków jest naprawdę bardzo szybkie.

Powszechny błąd przy gotowaniu zupy

Gdy gotujemy zupę z dodatkiem mięsa, to pojawiają się w niej szumowiny. Szumowiny w zupie to nic innego jak ścięte białko, które podczas gotowania wypływa na powierzchnię wywaru. Powstają głównie z białka mięsa, ale także innych składników. Większość osób usuwa je z zupy z uwagi na jej estetykę. Okazuje się, że jest to duży błąd. Z jednej strony, usunięcie szumowin sprawia, że zupa wygląda bardziej apetycznie. Z drugiej jednak strony, wraz z nimi usuwamy część cennych składników odżywczych. Dodatkowo zupa z szumowinami ma głębszy smak i aromat.

Inne błędy w trakcie gotowania zupy

Część osób w ogóle nie zwraca uwagi na kolejność gotowania produktów, co jest błędem. Najpierw w garnku z wodą należy ugotować mięso z przyprawami, a dopiero później dodać warzywa. Pamiętajcie też, by nie gotować ich zbyt długo (powinny być al dente), ponieważ zachowają więcej witamin, a do tego będą smaczniejsze i bardziej chrupiące. Nie zapomnijcie jednak o tym, że twardsze warzywa (na przykład marchew, buraki) gotują się dłużej niż te delikatniejsze (na przykład brokuły, kalafior). Kolejnym błędem jest zbyt wczesne dodawanie soli do zupy – sól hamuje wydzielanie się soków z warzyw, przez co zupa może być mniej aromatyczna. Lepiej dosolić ją pod koniec gotowania. Zamiast dodawać zwykłą sól, możecie też spróbować zamienić ją na sól himalajską, która jest źródłem selenu, wapnia i cynku. Sprawdźcie też, co jest najgorszym błędem podczas gotowania zupy ogórkowej – wielu z was może się porządnie zdziwić.

