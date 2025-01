Te kokosanki zawsze robię na Trzech Króli. Pracy przy nich tyle, co nic, a efekt zachwyca

Domowe kokosanki bez pieczenia to wariacja na temat popularnych słodkości, które można znaleźć w sieciach handlowych. Nie wymagają dużej liczby składników. Do ich zrobienia wystarczą tylko cztery łatwo dostępne produkty. Nie trzeba się też przy nich zbytnio napracować. Warto natomiast uzbroić się w cierpliwość. Deser najlepiej smakuje po schłodzeniu. Powinien spędzić w lodówce minimum 2 godziny. Czas oczekiwania wynagradza jednak smak słodyczy. Są tak dobre, że trudno poprzestać na jednej porcji, a w dodatku świetnie się prezentują.

Jak przygotować wiórki kokosowe do kokosanek?

Wsyp 300 gramów wiórków kokosowych do czystego, suchego słoika i zalej je 600 mililitrami mleczka kokosowego lub napoju kokosowego. Dzięki temu zabiegowi zmiękną, lepiej wchłoną wszystkie smaki i łatwiej je będzie formować na późniejszym etapie przygotowywania deseru. Zakręć słoik i wymieszaj całość. Następnie odstaw go do lodówki na 15-30 minut. Po tym czasie wyjmij słoik i odciśnij wiórki z nadmiaru płynu.

Jak zrobić kokosanki bez pieczenia na Trzech Króli?

Zrobienie tego deseru nie jest trudne ani skomplikowane. Wystarczy wymieszać rozpuszczoną czekoladę z namoczonymi wcześniej wiórkami, uformować z nich niewielkie kulki i obtoczyć. Pamiętaj, że możesz śmiało modyfikować przepis i dostosować go do swoich potrzeb oraz upodobań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamienić białą czekoladę na gorzką i użyć do obsypania kokosanek na przykład posiekanych orzechów włoskich zamiast wiórków kokosowych.

Przepis: Kokosanki bez pieczenia To pyszny i prosty deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 199 w każdej porcji Składniki 300 g namoczonych wiórek kokosowych

150 g białej czekolady

120 ml śmietanki kremówki Dodatkowo: wiórki do obtoczenia kulek Sposób przygotowania Rozpuszczanie czekoladyPołam lub posiekaj czekoladę. Podgrzej śmietankę w rondelku. Do gorącego (ale nie gotującego się) płynu dodaj czekoladę. Zdejmij garnek z palnika i mieszaj całość do momentu aż całkiem się rozpuści. Odstaw masę na kilka minut do przestygnięcia. Łączenie składnikówPołącz rozpuszczoną czekoladę z namoczonymi wiórkami kokosowymi. Wymieszaj całość i odstaw na około pół godziny, by masa lekko stężała. Formowanie kulekZ powstałej masy formuj kulki. Obtaczaj je w wiórkach kokosowych. Gotowe kokosanki wstaw do lodówki na około 2 godziny.

Rada: Jeśli masa na kokosanki wyjdzie zbyt sucha, wlej do niej więcej roztopionej czekolady. Możesz wykorzystać mleko skondensowane. Jeżeli natomiast masa będzie zbyt rzadka, sięgnij po większą ilość wiórków kokosowych.

Wskazówka: Roztopioną czekoladę możesz wykorzystać też do dekoracji kokosanek.

Jak przechowywać kokosanki?

Jeśli nie zjesz wszystkich kokosanek od razu, możesz spokojnie przechować je w lodówce. Najlepiej przełożyć je do szklanego, szczelnie zamykanego naczynia. Dzięki temu nie wchłoną zapachów wydzielanych przez inne produkty trzymane w chłodziarce. Słodkości, trzymane w odpowiednich warunkach „wytrzymają” około siedmiu dni.

