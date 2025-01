W 15 minut robię obiad, który uwielbia cała rodzina. Potrzebujesz tylko kilku prostych składników

Szybkie obiady to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na gotowanie, a jednocześnie chcą zjeść smaczny i pożywny posiłek. Jednym z najprostszych pomysłów są makarony, na przykład spaghetti z sosem pomidorowym, które można przygotować w mniej niż 20 minut. Innym popularnym wyborem są sałatki, takie jak sałatka z kurczakiem, warzywami i dressingiem – wystarczy kilka składników i chwila krojenia. Propozycji takich szybkich obiadów jest jednak znacznie więcej.

Jak zrobić ekspresowy obiad z kilku składników? Prosty przepis

Makaron aglio olio to doskonały pomysł na szybki i prosty obiad. Przygotowanie tego klasycznego włoskiego dania zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a potrzebne składniki znajdziemy niemal zawsze w kuchni. Wystarczy makaron, oliwa z oliwek, czosnek, natka pietruszki i parmezan, by stworzyć aromatyczne i pyszne danie. Miłośnicy ostrych smaków mogą dodać też papryczki. To świetna opcja, gdy nie mamy czasu na skomplikowane gotowanie, a jednocześnie chcemy zjeść coś smacznego i sycącego.

Przepis: Makaron aglio olio Ten makaron jest naprawdę prosty w przygotowaniu, ale smakuje obłednie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 655 w każdej porcji Składniki 2 duże ząbki czosnku

3 małe papryczki peperoncino

sól

oliwa z oliwek

300 g makaronu spaghetti

natka pietruszki

starty parmezan Sposób przygotowania Gotowanie makaronuZagotujcie trzy litry wody, posólcie ją i wrzućcie do niej makaron. Gotujcie do konsystencji al dente według instrukcji podanej na opakowaniu. Przygotowanie składnikówPosiekajcie papryczki i czosnek, a następnie podsmażcie na oliwie na średnim ogniu przez trzy minuty. Posiekajcie w tym czasie natkę pietruszki. Połączenie składnikówGdy makaron będzie al dente, odcedźcie go lekko i wrzućcie na patelnię z oliwą, czosnkiem oraz papryczkami. Dodajcie też kilka łyżek wody z gotowania makaronu, sól oraz natkę pietruszki. Całość wymieszajcie i posypcie serem.

Inne pomysły na pyszny obiad z makaronem

Makaron to niezwykle wszechstronny składnik, który można wykorzystać do przygotowania wielu pysznych obiadów. Na przykład makaron carbonara, który z pewnością zachwyci podniebienia całej rodziny. On również jest dość prosty w przyrządzeniu i nie wymaga wyszukanych czy drogich składników. Jeśli jednak wolicie coś bardziej warzywnego, spróbujcie makaronu z sosem pomidorowym, bazylią i świeżymi warzywami, takimi jak cukinia czy bakłażan. Ciekawym pomysłem jest również makaron z kremowym sosem z sera pleśniowego, cukinii, z dodatkiem odrobiny cebuli. Dobrym rozwiązaniem jest również zrobienie makaronu z pesto – to szybkie i smaczne danie, do którego wystarczy użyć pesto bazyliowego, pietruszkowego lub z suszonych pomidorów. Trzeba tylko połączyć je z makaronem, oliwą i parmezanem, by uzyskać aromatyczne danie.

