Placuszki Karola Okrasy to najzdrowsze śniadanie, jakie znam. Dwa składniki robią całą robotę

Karol Okrasa chętnie odkrywa przed Polakami tajniki rodzimej kuchni. Prowadzi programy kulinarne i udziela się w sieci, gdzie publikuje materiały ze swoimi przepisami. Jeden z nich szczególnie przypadł mi do gustu. Chodzi o recepturę na placuszki owsiane. Kucharz dorzuca do nich pewien nieoczywisty, choć znany składnik. Jeden prosty dodatek sprawia, że przysmaki zyskują więcej wartości odżywczych i urastają do rangi jednego z najzdrowszych śniadań. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi tajemnica tych frykasów.

Najzdrowsze śniadanie z przepisu Karola Okrasy

Karol Okrasa łączy płatki owsiane z siemieniem lnianym. Właśnie ten „duet” sprawia, że niepozorne placuszki stają się jednym z najzdrowszych śniadań. Oba składniki są źródłem błonnika, dzięki czemu wywierają niezwykle pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego. Pobudzają jelita do pracy i usprawniają ich perystaltykę. Tym samym przyspieszają przemianę materii, ułatwiając zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto po nie sięgać podczas odchudzania. Zapewniają długie uczucie sytości. W efekcie już niewielka porcja placuszków zaspokaja głód i zmniejsza ryzyko podjadania. Niweluje też chęć na słodycze oraz inne przekąski dostarczające jedynie „pustych kalorii”.

Placuszki owsiane z siemieniem lnianym zawierają mikroelementy (wapń, żelazo, potas, magnez, cynk etc.), witaminy, a także kwasy omega-3 i przeciwutleniacze. Wszystkie te związki wspomagają funkcjonowanie organizmu. Redukują stany zapalne, wzmacniają odporność, zapobiegają zaburzeniom lipidowym i chronią przed wieloma rozmaitymi schorzeniami. Zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zawału, udaru czy otyłości.

Jak zrobić placuszki owsiane według Karola Okrasy?

Te placuszki – jak zauważa Karol Okrasa – nie są klasyczne, ale bardzo proste w przygotowaniu. Na dobrą sprawę wystarczy jedynie połączyć wszystkie składniki, a powstałą masę usmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Z przygotowaniem przysmaków poradzi sobie nawet osoba bez dużego doświadczenia w kuchni.

Placuszki owsiane Karola Okrasy To świetna propozycja zarówno na śniadanie, jak i deser, a nawet ciepłą kolację. Składniki 2 banany

10 g cukru

15 g cukru waniliowego

200 ml maślanki

1 jajko

100 g mąki pszennej

30 g siemienia lnianego

150 g płatków owsianych błyskawicznych

5 g proszku do pieczenia Opcjonalnie: 2 łyżki prażonych orzechów pistacjowych

1 łyżka rodzynek

2 łyżki suszonej żurawiny

1 łyżeczka skórki otartej z limonki Dodatkowo: olej rzepakowy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana. Następnie pokrój go na mniejsze kawałki. Przełóż je do dużej miski i rozgnieć widelcem. Dodaj cukier waniliowy. Mieszaj całość, dopóki przyprawa się nie rozpuści. Robienie masy na placuszkiDo rozgniecionych bananów dodaj jajko, maślankę, mąkę, siemię lniane oraz płatki owsiane. Wymieszaj całość. Do masy dorzuć proszek do pieczenia, orzechy, żurawinę, skórkę z limonki i rodzynki (jeśli ich używasz). Jeszcze raz połącz wszystkie składniki. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię. Nakładaj masę łyżką. Rozpłaszcz ją lekko (na grubość około jednego centymetra). Smaż do zarumienienia.

Z czym podać placuszki owsiane?

Karol Okrasa serwuje swoje placuszki z sałatką owocową i kubkiem maślanki, ale dobór dodatków to kwestia wielce indywidualna. Możesz sięgnąć po inne produkty, na przykład cynamon, ciemne kakao, jogurt naturalny typu greckiego, orzechy włoskie, pistacje, syrop klonowy czy wiórki gorzkiej czekolady. Dobrze sprawdzą się również domowe przetwory, między innymi dżem lub konfitura.

