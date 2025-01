Katarzyna Bosacka ostrzega: solone śledzie pełne groźnej chemii. Sprawdź, co kryje się w ich składzie

Śledzie to jeden z produktów chętniej wybieranych przez Polaków. Królują na stołach przy okazji różnego rodzaju imprez. Świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska albo składnik rozmaitych sałatek czy innych przystawek. Większość osób sięga po ryby ze sklepu, które zostały już zamarynowane i nadają się do bezpośredniego spożycia. Niestety tego typu produkty zawierają mnóstwo niepotrzebnych dodatków. Zwraca na to uwagę Katarzyna Bosacka w jednym ze swoich najnowszych wpisów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Te śledzie lepiej omijaj szerokim łukiem!

Katarzyna Bosacka przestrzega przed zakupem solonych filetów śledziowych. Tego typu produkty bardzo często zawierają w sobie mnóstwo różnego rodzaju konserwantów i wzmacniaczy smaku. Te zaprezentowane we wpisie dziennikarki mają w swoim składzie między innymi glutaminian sodu oraz benzoesan sodu.

Dlaczego te składniki są w śledziach? Producenci stawiają na długi termin przydatności i „idealny” smak, który zachęci do zakupu. Glutaminian sodu wzmacnia ten smak, a konserwant przedłuża trwałość, ale te dodatki nie są obojętne dla naszego organizmu [...] Glutaminian sodu może wywoływać bóle głowy, brzucha czy reakcje alergiczne. Benzoesan sodu, choć uznawany za bezpieczny w małych ilościach, u osób wrażliwych może wywoływać alergie, a także podrażniać żołądek, a w połączeniu z witaminą C (która jest w tych śledziach!) może tworzyć rakotwórczy benzen – alarmuje Bosacka.

Pod jej postem pojawiło się komentarze od zniesmaczonych i zszokowanych internautów „Chcesz kupić zwykłe śledzie, a dostajesz syf chemiczny” – to tylko jedna z krytycznych wypowiedzi.

Jakie śledzie wybierać?

Katarzyna Bosacka radzi, by wybierać naturalne filety śledziowe. Jednocześnie przypomina, że ryby, dzięki solance bądź marynacie, są już zakonserwowane i nie trzeba dodawać do nich żadnych sztucznych substancji i środków przedłużających trwałość produktu. Dobry jakościowo towar powinien zawierać wyłącznie filety śledziowe (z solanki lub marynowane w occie), wodę, sól, ocet i przyprawy (na przykład liść laurowy, ziele angielskie czy pieprz). Dziennikarka apeluje o czytanie etykiet kupowanych wyrobów. Zaznajamiajmy się z ich składem, zanim trafią do naszego koszyka.

