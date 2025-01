To kultowe smarowidło z PRL-u wraca na talerze. Sprawdź przepis na metkę, która smakuje wyśmienicie

Kultowym przysmakiem, który świecił triumfy w PRL-u jest metka. To mięsne smarowidło do chleba przygotowywane z surowego mięsa wymieszanego z przyprawami. Smakołyk nie cieszy się już tak dużą popularnością, jak kiedyś. Wciąż jednak można go dostać w niektórych sklepach spożywczych i supermarketach. Współcześnie produkowane wyroby różnią się jednak od tych znanych z czasów „żelaznej kurtyny”. Często są wzbogacane o różnego rodzaju sztuczne substancje – zagęszczacze, wzmacniacze smaku i konserwanty przedłużające trwałość produktu. Dlatego lepiej zrobić ją w domu na własną rękę. Wbrew pozorom to bardzo proste.

Jak zrobić domową metkę?

Z tym zadaniem doskonale poradzą sobie nawet mniej wprawieni, którzy nie mają dużego doświadczenia w kuchni. Wystarczy zmielić mięso, połączyć je z paroma prostymi dodatkami i schłodzić w lodówce. Metka w podstawowej wersji to nic innego jak wieprzowina i wołowina wymieszana z przyprawami (solą, pieprzem oraz majerankiem). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ten bazowy „zestaw” produktów wzbogacić o inne składniki, na przykład podsmażaną cebulkę, czosnek czy wędzoną paprykę. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich upodobań.

Przygotowywanie kultowego przysmaku z czasów PRL-u zacznij od wyboru odpowiedniego mięsa. Wybieraj produkty wysokiej jakości. Najlepiej sprawdzają się kawałki poprzerastane tłuszczem. Pamiętaj, że to właśnie on jest głównym nośnikiem smaku. Możesz sięgnąć między innymi po boczek, łopatkę czy podgardle.

Przepis: Domowa metka Świetnie sprawdza się jako smarowidło do pieczywa. Może zastąpić pasztet czy popularne wędliny. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 88 w każdej porcji Składniki 300 g surowego mięsa

2 łyżeczki majeranku

1 łyżeczka granulowanego czosnku

pół łyżeczki soli peklowej

pół łyżeczki pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść, umyj i pokrój mięso na mniejsze kawałki. Jeśli używasz boczku, usuń z niego skórę. Zmiel mięso w maszynce na sicie o drobnych oczkach. Łączenie składnikówWymieszaj mięso z pozostałymi składnikami. Chłodzenie masyPrzykryj miskę z masą folią spożywczą i wstaw ją do lodówki na minimum godzinę.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by metka była bardziej aromatyczna, wymieszaj mięso z przyprawami, a następnie schowaj je do lodówki na minimum godzinę, a najlepiej dwie doby. W tym czasie wszystkie składniki zdążą się jeszcze lepiej przegryźć i związać.

Rada: Gotową metkę przełóż do czystego, wyparzonego i suchego słoika. Trzymaj go w lodówce. Smarowidło najlepiej zużyć w ciągu 3-4 dni. Warto przygotowywać mniejsze porcje i wykorzystywać je na bieżąco.

Co jeszcze dodać do metki?

Warto eksperymentować z różnymi składnikami. Możesz dodać do metki musztardę, kapary, oliwki czy pieprz cayenne. Mięsna pasta najlepiej smakuje na świeżym, chrupiącym pieczywie, na przykład w towarzystwie kiszonego ogórka i drobno posiekaną cebulką. Możesz ją jednak również zaserwować na krakersach lub tostach. Wybór należy do ciebie.

Czytaj też:

Polacy zajadali się tym tanim śniadaniem w PRL-u . Zrobisz je błyskawicznie z 2 składnikówCzytaj też:

Ten napój z PRL-u to smak mojego dzieciństwa. Zakochasz się w jego „zimowej wersji”