Moje naleśniki nigdy nie przywierają do patelni. Korzystam z genialnego sposobu mojej babci

Naleśniki to świetny wybór na śniadanie lub kolację – są lekkie, pyszne i można je podawać na słodko z dżemem, owocami czy twarożkiem. W wersji wytrawnej, na przykład z serem, szpinakiem czy kurczakiem, doskonale sprawdzą się również na obiad. Ich przygotowanie jest proste i szybkie – wystarczy kilka podstawowych składników, takich jak mąka, mleko, jajka i odrobina masła.

Co zrobić, żeby naleśniki nie przywierały do patelni?

Żeby naleśniki nie przywierały do patelni wystarczy, że zastosujecie banalnie prosty patent. Mnie tej metody nauczyła moja babcia, której naleśniki zawsze były doskonałe. Chodzi o użycie soli. Musicie na suchą i rozgrzaną patelnię wsypać szczyptę soli, a następnie podgrzewać ją przez chwilę na wolnym ogniu. Róbcie to do momentu, aż kryształki zaczną podskakiwać. Później wysypcie sól, a patelnię przetrzyjcie delikatnie ręcznikiem papierowym. Gdy to zrobicie – natłuśćcie patelnię odrobiną oleju lub masła i przejdźcie do smażenia naleśników. W ten sposób ciasto nie będzie przywierać do patelni podczas smażenia, a wy będziecie mogli przygotować cudownie cienkie naleśniki.

Dlaczego naleśniki przywierają do patelni?

Naleśniki to idealna opcja na szybki i smaczny posiłek dla całej rodziny. Zdarza się jednak, że ich smażenie jest dość uciążliwe, ponieważ naleśniki ciągle przywierają do patelni. Okazuje się, że odpowiada za to powszechny błąd, który popełnia większość Polaków. Chodzi o zbyt niską temperaturę smażenia. Nie chcąc przypalić naleśników, wiele osób ustawia naprawdę bardzo małą moc palnika. Okazuje się jednak, że żadna ze skrajności nie jest dobra. Naleśniki najlepiej jest więc smażyć na średnim ogniu.

Naleśniki mogą przywierać do patelni też z innych powodów. Zbyt mała ilość tłuszczu na patelni również może powodować, że naleśniki będą się kleić, szczególnie jeśli są smażone na suchej patelni lub tłuszcz nie jest równomiernie rozprowadzony. Zobacz też, jak zrobić naleśniki bez mąki z dwóch składników.

