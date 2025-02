Ta zupa bije na głowę rosół i żurek, a kosztuje „grosze”. Zapomniany przepis wraca do łask

Najtańsza polska zupa cieszyła się niegdyś dużą popularnością. Gospodynie domowe chętnie sięgały po ten przysmak nie tylko ze względu na niskie koszty jego przygotowania. Warto podkreślić, że skrywa w sobie wiele wartości odżywczych. Zawiera mnóstwo mikroelementów i składników, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można w niej znaleźć między innymi błonnik, który zapewnia sprawne funkcjonowanie układu pokarmowego. Pobudza jelita, przyspiesza przemianę materii i reguluje rytm wypróżnień. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu nie mamy ochoty na sięganie po słodycze i inne niezdrowe przekąski.

Jak zrobić najtańszą polską zupę? Prosty przepis

Przepis jest banalnie łatwy. Nie zawiera mięsa ani żadnych wykwintnych składników. Bazuje na prostych, łatwo dostępnych i relatywnie tanich produktach, które kupić można w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Znajdziemy tam przede wszystkim warzywa, a także pewien nieoczywisty składnik – maślankę.

Przepis: Zupa na maślance To tanie, sycące i pyszne danie. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 104 w każdej porcji Składniki 1 litr maślanki

4-5 ziemniaków

3-4 marchewki

1 cebula

2 ząbki czosnku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia

sól i pieprz Sposób przygotowania Szykowanie warzywObierz ziemniaki. Podziel je na mniejsze kawałki i ugotuj w lekko osolonej wodzie. Marchewki obierz i zetrzyj na tarce o małych oczkach. Obierz i drobno posiekaj cebulę. To samo zrób z czosnkiem. Podsmażanie warzywPodsmaż cebulę, czosnek i marchew. Łączenie składnikówDodaj podsmażone warzywa do ugotowanych ziemniaków. Podgrzej maślankę. Uważaj, by jej nie zagotować. Następnie dolej płyn do przygotowanych wcześniej warzyw. Całość możesz zblendować dla uzyskania gładkiej konsystencji.

Jak wzbogacić zupę na maślance?

Zupa na maślance to bardzo proste danie, które daje kucharzowi duże pole do popisu. Można ją wzbogacić wieloma różnymi dodatkami. Dzięki nim stanie się nie tylko bardziej sycąca, ale też zyska ciekawszy, niepowtarzalny smak. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć na przykład po kaszę (jęczmienną, jaglaną etc.), makaron, a także boczek lub kiełbasę. Trzeba jednak pamiętać, że dorzucenie do zupy tłustych mięsnych produktów podniesie również jej kaloryczność. Jeśli zależy ci na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, sięgaj raczej po chude rodzaje mięsa. Dobrze sprawdzi się na przykład szynka czy kurczak. Pamiętaj, by wybierać produkty dobrej jakości, bez barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

Z zupą na maślance świetnie komponować się będą także różnego rodzaju warzywa, nie tylko te występujące w pierwotnym przepisie. Możesz do niej dorzucić na przykład seler, pietruszkę, a nawet różne kiszonki. Całości dopełni „zielenina”. Dobrze sprawdzi się na przykład koperek, natka pietruszki, kolendra czy bazylia. Wybór należy do ciebie.

Czytaj też:

„Oszczędne mielone” Ewy Wachowicz to hit. Są tanie, a smakują jak z najlepszej restauracjiCzytaj też:

Zamiast placków ziemniaczanych robię „bieszczadzkie fuczki”. Ktoś powinien dostać za nie medal