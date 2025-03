Biedronka rzuca dobre masło za grosze. Ale tylko jeden dzień i nie każdy może skorzystać

Zaoszczędzić na zakupie masła mogą tylko klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Na szczęście spełnienie tego warunku jest bardzo proste i nie wymaga wiele „zachodu”. Wystarczy pobrać odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować je na swoim telefonie komórkowym. Cały proces trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Możesz też odebrać przy kasie specjalną kartę lojalnościową. Dostaniesz ją w każdym sklepie sieci za darmo.

Jakie masło kupisz niemal za półdarmo?

Biedronka obniżyła cenę masła ekstra marki Mleczna Dolina. Teraz za kostkę o wadze 200 gramów zapłacisz 4 złote i 69 groszy, czyli 41 procent taniej niż zwykle. Regularny koszt to 7 złotych i 99 groszy. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero w momencie, gdy kupisz trzy opakowania wskazanego smarowidła. Jeśli kupisz mniejszą lub większą ilość tłuszczu, nie będzie obowiązywać. Nie zapominaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – opisana promocja trwa tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 26 marca 2025 roku.

Jak szybko zmiękczyć masło?

Masło należy trzymać w lodówce. To najlepsze miejsce do przechowywania tego rodzaju tłuszczu. Jednak pod wpływem niskiej temperatury produkt szybko twardnieje, przez co trudno go później rozsmarować na pieczywie. Na szczęście istnieje prosty sposób na zmiękczenie masła. Wystarczy nalać do miseczki wrzątek, a po dwóch minutach wylać wodę i przykryć tłuszcz gorącym naczyniem. To niejedyny patent, jaki warto wykorzystać, by szybko i bez problemu rozprowadzić masło po kromce chleba czy bułce. Inna popularna metoda polega na ścieraniu tłuszczu na tarce. Wiórki pozostawione na kilka minut w temperaturze pokojowej, zmiękną prędzej niż cała kostka smarowidła. Jeśli nie chcesz brudzić akcesoriów kuchennych, pokrój masło na cienkie plasterki, ułóż je bezpośrednio na pieczywie, które chcesz zjeść i odczekaj chwilę.

