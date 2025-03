Ten deser robi furorę na diecie. Tylko 3 składniki i 5 minut, a syci i zaspokaja ochotę na słodycze

Słodycze na diecie są niczym „zakazany owoc”. Wiele osób odmawia ich sobie wychodząc z założenia, że słodkie przekąski zniweczą wysiłki włożone w utratę nadprogramowych kilogramów. W którymś momencie jednak pokusa, by sięgnąć po „niedozwoloną przegryzkę” okazuje się silniejsza. Zjada jedną, a potem drugą i nierzadko również trzecią. W końcu rezygnuje z odchudzania i przekłada je na inny, bardziej dogodny termin. Jak zapobiec takim „czarnym scenariuszom”? Jest na to całkiem prosty sposób. Wystarczy mądrze wybierać słodycze zjadane na diecie. „Strzałem w dziesiątkę” będzie między innymi ten prosty deser. Do jego stworzenia zainspirował mnie wpis znanego dietetyka.

Jak zrobić dietetyczny deser z 3 składników?

Niedawno znany dietetyk Michał Wrzosek opublikował w swoich mediach społecznościowych przepis na prosty i zdrowy deser Snickers. Postanowiłam zmodyfikować pierwotną recepturę i nieco „odchudzić” ten przysmak. Przekąska w mojej jest banalnie prosta Jego przygotowanie zajmuje bowiem nie więcej niż 5 minut. Wystarczy wymieszać trzy składniki.

W oryginalnym przepisie Michała Wrzoska pojawia się banan, skyr waniliowy, masło orzechowe, roztopiona czekolada oraz orzeszki arachidowe. Ja postawiłam na naturalny skyr i zrezygnowałam z dwóch ostatnich składników. W moim odczuciu połączenie banana i masła orzechowego jest już wystarczająco słodkie i sycące.

Przepis: Deser z 3 składników To pyszna, szybka i prosta słodka przekąska, idealna na diecie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 179 w każdej porcji Składniki 1 banan

150 g skyru

3 łyżeczki masła orzechowego Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówUmyj, obierz i rozgnieć banana. Robienie deseruDo rozgniecionego banana dodaj skyr i masło orzechowe. Wymieszaj całość i przełóż do małych pucharków lub szklaneczek. Udekoruj zgodnie z upodobaniami.

Wskazówka: Jeżeli chcesz, by deser stężał i zyskał stałą konsystencję, wstaw go na dwie godziny do lodówki.

Rada: Jeśli chcesz, by deser zyskał więcej smaku, możesz dorzucić do niego nasiona wanilii, a całość udekorować świeżymi lub mrożonymi owocami, na przykład malinami, kawałkami świeżego ananasa czy borówkami amerykańskimi.

Jak deser z 3 składników wspomaga odchudzanie?

Za „odchudzające właściwości” tego deseru odpowiada przede wszystkim połączenie skyru oraz masła orzechowego. To źródło łatwoprzyswajalnego białka i błonnika, które usprawniają pracę przewodu pokarmowego, a jednocześnie sycą na długo. Dzięki temu zapobiegają podjadaniu między posiłkami i ułatwiają kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Jednocześnie eliminują jedną z największych przeszkód, jakie pojawiają się podczas odchudzania, czyli chęć sięgania po słodycze i wysokoprzetworzone przekąski.

