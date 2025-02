Te kluski to pyszny i tani obiad. Zrobisz je w 10 minut, a smakują „jak u mamy”

Pierogi, kopytka i pyzy to klasyczne dania kuchni polskiej, które łączą w sobie prostotę, smak i niską cenę. Są sycące, łatwe do przygotowania i nie wymagają drogich składników, przez co są idealnym wyborem na domowy obiad. Pierogi można nadziać różnego rodzaju farszami, a w konsekwencji nie znudzą się zbyt szybko. Z kolei kopytka, delikatne kluski ziemniaczane, świetnie komponują się z sosem czy skwarkami, ale doskonale sprawdzą się też tylko jako obiadowy dodatek. Pyzy natomiast, miękkie i puszyste, doskonale smakują zarówno na słodko, jak i w wersji mięsnej. To jedzenie, które kojarzy się z domowym ciepłem i tradycją. Właśnie te potrawy najczęściej przygotowywały nasze mamy i babcie.

Jak zrobić pyszne i tanie kluski? Prosty przepis

Pyszny obiad wcale nie musi być czasochłonny. W błyskawicznym tempie możesz przygotować pyszne kluski, które przypomną ci czasy dzieciństwa. Co więcej, zrobisz je z zaledwie kilku składników, które zapewne masz w domu.

Przepis: Kluski z trzech składników Te kluski to doskonały pomysł na obiad dla całej rodziny Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 405 w każdej porcji Składniki 2 duże jajka

250 ml kefiru

280 g mąki pszennej Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wbijcie do miseczki jajko, dodajcie kefir oraz mąkę. Całość dokładnie wymieszajcie – tak, by powstała jednolita masa. Możecie ją również delikatnie posolić. Ponownie dosypcie mąkę i wymieszajcie. Powtórzcie tę czynność kilka razy. Masa powinna być gęstsza od budyniu. Gotowanie klusekZagotujcie wodę w garnku. Zamoczcie w niej łyżkę i nabierajcie masę na kluski, a później kładźcie na wrzątek. Co jakiś czas mieszajcie kluseczki, a po jakichś dwóch minutach, gdy już wypłyną na powierzchnie – wyjmijcie je przy użyciu łyżki cedzakowej.

Jaki z czym podawać szybkie kluski?

Takie kluski można podawać na wiele sposobów – najczęściej jako dodatek do mięs i sosów. Świetnie smakują także z kefirem lub zsiadłym mlekiem – dodatki te nadają całej potrawie lekkości. Wspaniale smakują też jako samodzielne danie, podane na przykład tylko z sosem czy skwarkami. W niektórych domach serwuje się je również z duszoną kapustą lub grzybami.

Kluski „na słodko” to mniej popularna, ale równie smaczna opcja. Można je podawać na przykład z roztopionym masłem i posypane cukrem, cynamonem lub kakao. Świetnie smakują też z owocami, zwłaszcza duszonymi jabłkami, śliwkami lub konfiturą. Innym pomysłem jest podanie ich z twarogiem i miodem albo śmietaną. Jeśli jednak masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to koniecznie spróbuj przygotować łatwe i szybkie kluski z twarogu – smakują naprawdę świetnie.

