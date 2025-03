„Dubajski” deser Bosackiej to hit. Tylko cztery proste składniki, a efekt „wow” murowany

Katarzyna Bosacka od lat namawia Polaków do dokonywania bardziej świadomych wyborów żywieniowych. Chętnie obnaża też składy różnych popularnych produktów spożywczych. Nie stroni również od publikowania receptur na proste, tanie, a zarazem zdrowe i szybkie dania, słodkości, czy słone przekąski. W jednym ze swoich ostatnich materiałów dziennikarka pokazała, jak zrobić deser inspirowany dubajską czekoladą z czterech łatwodostępnych składników, który nie tylko świetnie smakuje, ale też wspomaga odchudzanie. Musisz wypróbować ten przepis.

Jak zrobić „dubajski” deser Bosackiej?

Jego przygotowanie jest banalnie proste i nie wymaga wiele wysiłku. Z tym zadaniem poradzi sobie nawet osoba bez specjalnych umiejętności kulinarnych. Na dobrą sprawę wystarczy wymieszać parę składników i gotowe. Na koniec całość wstawiamy do lodówki na około 20-30 minut, by deser nieco stężał i zyskał odpowiednią konsystencję.

Przepis: Deser pistacjowy To świetna alternatywa dla sklepowych słodkości. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki Na krem: 125 g naturalnego twarogu

1 spora łyżka naturalnej pasty pistacjowej Na spód: 5-6 łyżek roztopionego masła

8 herbatników owsianych, na przykład czekoladowych Sposób przygotowania Robienie spoduRozkrusz herbatniki na miazgę i połącz z roztopionym masłem Przygotowywanie kremuPołącz twaróg z pastą pistacjową za pomocą blendera. Wykańczanie deseruNa talerzyku ułóż pierścień cukierniczy. Możesz też wykorzystać niewielkie naczynie. Najpierw umieść w pierścieniu warstwę herbatników. Potem nałóż sporą porcję kremu. Całość wstaw do lodówki na 20-30 minut. Podawanie deseruGotowy deser udekoruj zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Wskazówka: Deser możesz udekorować zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Możesz do tego celu wykorzystać kandyzowane liście albo pokruszone kawałki pistacji. Dobrze sprawdzą się też kawałki świeżych lub mrożonych owoców.

Dlaczego warto sięgnąć po deser Bosackiej?

Deser zaproponowany przez Katarzynę Bosacką to świetna alternatywa dla sklepowych słodyczy. Przede wszystkim za sprawą twarogu. To bogate źródło łatwo przyswajalnego białka. Składnik ten przyspiesza proces regeneracji tkanek. Wpływa też pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, a tym samym zapobiega przejadaniu się i przyjmowaniu dużej liczby kalorii. Hamuje też apetyt na słodycze. Warto podkreślić, że twaróg ma w swoim składzie również wiele cennych mikroelementów, które odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Zawiera między innymi wapń i fosfor.

Należy jednak pamiętać, że nawet zdrowe produkty spożywane w zbyt dużych ilościach mogą zaszkodzić. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko twarogu, ale również wielu innych artykułów spożywczych. Dlatego zawsze warto zachować umiar. To słowo klucz. Dobrze jest mieć to na uwadze nie tylko od święta, ale również na co dzień.

