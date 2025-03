Moje „czekoladowe krówki” to hit wśród słodkości. Zrobisz je ekspresowo z 4 składników

Większość z nas bardzo lubi słodkości. W końcu niewiele rzeczy sprawia taką przyjemność, jak zjedzenie kawałka ulubionego ciasta czy czekoladki. Zwykle kupujemy je w sklepie, bo to wygodne i szybkie rozwiązanie. Jednak wcale nie trzeba wychodzić po słodki deser – wystarczy odrobina chęci, by stworzyć pyszne słodycze w domu. Własnoręcznie przygotowane ciasta, ciasteczka czy pralinki potrafią smakować o wiele lepiej, a do tego mamy dużo radości i satysfakcji z ich przygotowywania.

Jak zrobić ekspresowe krówki czekoladowe?

Domowe krówki czekoladowe są prawdziwą ucztą dla podniebienia. Ich delikatna konsystencja w połączeniu z cudownym smakiem zachwyci każdego, kto ich spróbuje. Zrobienie takich pyszności jest prostsze, niż mogłoby się wydawać – wystarczy kilka składników i chwila cierpliwości. Co więcej, przygotujecie je z produktów, które zapewne większość z was ma w swoim domu, takich jak kakao, śmietana kremówka, cukier i masło.

Przepis: Ekspresowe krówki czekoladowe Te krówki można przygotować w ciągu kilku chwil, a smakują genialnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 732 w każdej porcji Składniki 1,5 łyżki ciemnego kakao

220 gramów cukru

100 gramów masła

400 ml śmietanki kremówki Sposób przygotowania Zmieszanie składnikówNajpierw wlejcie do rondelka śmietanę kremówkę, a następnie podgrzewajcie ją na małym ogniu. Gdy zrobi się już ciepła – dodajcie do niej kawałki masła i cukier. Trzymajcie ją na małym ogniu przez około 10 minut – do momentu, aż utworzy się ciągnąca masa. Musicie jednak mieszać ją co jakiś czas, żeby się nie przypaliła. Dodajcie do masy kakao, wymieszajcie i po chwili zdejmijcie z ognia. Przelewanie masyGotową masę przelejcie do kwadratowej blaszki i odstawcie do wystudzenia. Gdy masa już wystygnie – umieśćcie ją w lodówce na kilka godzin. Po tym czasie podzielcie ją nożem na mniejsze porcje.

Inne pomysły na błyskawiczne słodycze

Ekspresowe słodycze to idealne rozwiązanie, gdy mamy ochotę na coś pysznego, ale nie mamy czasu na długie przygotowania. Wystarczy kilka składników, a w krótkim czasie możemy stworzyć naprawdę pyszne desery. Często takie słodkości są dużo prostsze do zrobienia, niż nam się wydaje. Ciekawym pomysłem jest na przykład przygotowanie sezamków bananowych – wystarczy tylko zmieszać sezam, dojrzałe banany, a następnie uformować i upiec. W ten sposób w mgnieniu oka będziecie mieć naprawdę smaczny, ale też zdrowy deser. Możecie zrobić też „deser z niczego”, czyli pyszny krem cytrynowy. Inna opcja to pieczone jabłka – wystarczy je przekroić, posypać cynamonem, a potem na chwilę włożyć do piekarnika. Takie domowe łakocie potrafią zachwycić smakiem, a do tego są łatwe w przygotowaniu. To świetny sposób, by zaspokoić ochotę na coś słodkiego bez spędzania wielu godzin w kuchni.

