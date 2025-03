Ekspresowy deser rodem z PRL-u zrobisz z 2 składników. Wystarczy zmieszać i gotowe

Chałwa to pyszny deser o intensywnym, słodkim smaku, który ma wielu miłośników na całym świecie. Najczęściej przygotowywana jest z pasty sezamowej (tahini) i miodu lub cukru, ale istnieją także warianty z orzechami, wanilią czy kakao. Choć można ją kupić w sklepie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić ją samodzielnie w domu. Domowa chałwa jest nie tylko smaczna, ale także pozwala kontrolować składniki, których używamy. W ten sposób unikniemy konserwantów lub innych, szkodzących dodatków. Przygotowanie jej jest prostsze, niż się wydaje – wystarczy kilka produktów i odrobina cierpliwości. Ten przysmak wielu osobom kojarzy się z czasami PRL-u.

Jak zrobić chałwę z dwóch składników?

Żeby delektować się naprawdę pyszną chałwą wcale nie musisz kupować jej w sklepie. Bez trudu zrobisz ją samodzielnie i to tylko z dwóch składników. Część osób zapewne ma je w swojej kuchni. Chodzi o miód i sezam.

Przepis: Domowa chałwa Ta chałwa jest banalnie prosta w przygotowaniu, a smakuje obłędnie. Składniki dwie szklanki sezamu

pół szklanki miodu Sposób przygotowania Połączenie składnikówNajpierw upraż ziarna sezamu na suchej patelni, a następnie zblenduj je razem z miodem. Przełożenie masyMasę przełóż do formy do pieczenia, na przykład keksówki i odstaw na kilka godzin. Po tym czasie podziel chałwę na mniejsze części.

Inne pyszności o smaku chałwy

Żeby delektować się smakiem chałwy wcale nie trzeba jeść tego smakołyku – można poczuć go też w innych pysznych deserach i przekąskach. Miłośnicy chałwy mogą więc przygotować koktajl chałwowy na bazie mleka i tahini, który będzie kremowy i sycący. Całość cudownie dopełnią daktyle i banan. Z kolei owsianka z dodatkiem pasty sezamowej i miodu to doskonały pomysł na pożywne śniadanie o wyjątkowym smaku. Chałwa świetnie sprawdzi się także jako składnik domowych lodów – wystarczy klasyczne lody śmietankowe zmiksować z chałwą i pyszny deser gotowy w kilka minut. Świetnie komponuje się także z czekoladą i orzechami, dlatego może stanowić składnik kremów do tortów lub nadzienia na przykład do naleśników. Można ją również rozpuścić, zmieszać ze śmietanką i użyć jako polewę do serników czy babeczek.

