Polacy zajadali się tym daniem w czasach PRL-u. Jest tanie i szybkie, a smakuje każdemu

Kotlety mielone to jedno z najpopularniejszych dań w Polsce. Są szybkie i łatwe do przygotowania, co sprawia, że często goszczą na naszych stołach. Do ich przyrządzenia wystarczy kilka składników – mięso mielone, jajko, bułka tarta i przyprawy. W ten prosty sposób można stworzyć pyszny posiłek, który będzie smakować całej rodzinie. Dzięki swojej prostocie i uniwersalności, kotlety mielone są uznawane za „klasykę polskiej kuchni”. Są doskonałym pomysłem na szybki, sycący i pyszny obiad. W czasach PRL-u mięso jednak nie było produktem łatwo dostępnym, a więc gospodynie często kotlety przygotowywały nieco inaczej niż obecnie.

Kotlety ziemniaczane to danie z czasów PRL-u

Kotlety ziemniaczane były popularnym daniem w czasach PRL-u, kiedy to w wielu domach kuchnia opierała się na prostych, taniutkich i łatwych do przygotowania potrawach. Ziemniaki, będące podstawowym składnikiem wielu dań, były często wykorzystywane do tworzenia sycących posiłków. Co więcej, takie kotlety ziemniaczane stanowiły doskonały sposób na wykorzystanie resztek ziemniaków z poprzednich dni.

Przepis: Kotlety ziemniaczane Te kotlety są pyszne, sycące i banalnie łatwe w przygotowaniu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 141 w każdej porcji Składniki 1 kilogram ziemniaków

1 cebula

1 jajko

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki pszennej

szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw obierzcie ziemniaki, a następnie je ugotujcie w osolonej wodzie. Później przeciśniecie je przez praskę lub utłuczcie i odstawcie do wystygnięcia. Mieszanie składnikówPrzełóżcie ziemniaki do dużej miski, dodajcie jajko i posiekaną cebulę, a także mąkę, pieprz i sól. Później wyróbcie ciasto na jednolitą masę i uformujcie kotlety. Smażenie kotletówSmażcie kotlety z obu stron na rozgrzanym, głębokim tłuszczu.

Z czego jeszcze można przygotować kotlety?

Takie kotlety można również robić z innych warzyw, takich jak marchew, cukinia czy brokuły. Świetnie sprawdzi się też ciecierzyca czy soczewica, a nawet komosa ryżowa. Można je także przyrządzić z jajek – kotlety jajeczne są chyba jedną z najpopularniejszych alternatyw w naszym kraju dla kotletów mięsnych. Takie potrawy to doskonałe rozwiązanie dla dla wegetarian, ale też osób na diecie odchudzającej. Jeśli chcecie przygotować jeszcze bardziej niestandardowe kotlety, ale tym razem w „zastępstwie” schabowych – koniecznie zróbcie na przykład kotlety z boczniaków albo plastrów bakłażana. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej kuchennych eksperymentów – zróbcie fit kotlety z płatkami owsianymi.

