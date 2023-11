Ten koktajl stawia na nogi lepiej niż kawa. Zastrzyk energii o poranku gwarantowany

Większość z nas nie wyobraża sobie poranka bez aromatycznej kawy, która w mig stawia na nogi. Dodatkowo jej przyjemny smak sprawia, że już od pierwszego łyku poprawia nam się humor. Chwila przy kawie staje się prawdziwym rytuałem, który wszyscy uwielbiamy. Możecie jednak wprowadzić małe urozmaicenie i przez jakiś czas pić specjalny koktajl zamiast kawy. On też doskonale pobudza, a do tego jest sycący. Koniecznie zapoznajcie się też z zasadami prawidłowego odżywiania, dzięki którym będziecie mieć więcej energii każdego dnia. Do swojej diety dodajcie też 5 energetyzujących pokarmów, a efekty naprawdę was zaskoczą.

Koktajl, który stawia na nogi lepiej od kawy

Ten koktajl będzie doskonały dla tych osób, które z rana potrzebują solidnej dawki energii. Ci, którzy uwielbiają kawę i wcale nie chcą z niej rezygnować, wcale nie muszą się martwić. Ten energetyczny napój zawiera w sobie również ją. Dlaczego ten koktajl tak dobrze rozprawia się z brakiem energii? Wynika to z tego, że poza zawartością kawy jest także prawdziwą bombą witaminową, bogatą również w liczne składniki mineralne. Do jego przygotowania będziecie musieli wykorzystać między innymi kakao, miód, orzechy laskowe, cynamon oraz dojrzałego banana, który sprawi, że napój będzie pyszny i sycący.

Przepis: Koktajl dodający energii Ten koktajl to doskonały pomysł na wspaniałe rozpoczęcie dnia. Ciągłe ziewanie to już przeszłość! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 dojrzały banan,

30 g orzechów laskowych,

2 łyżki kakao,

60 ml mocnej, czarnej kawy,

1 łyżeczka miodu,

3/4 łyżeczki mielonego cynamonu. Sposób przygotowania Zaparzcie kawęNajpierw zaparzcie mocną, czarną kawę. Następnie poczekajcie, aż odrobinę przestygnie i wlejcie ją do blendera kielichowego. Dodajcie pozostałe składnikiDo kawy w blenderze dodajcie pozostałe składniki, czyli: orzechy laskowe, banana, miód, cynamon i kakao. Zblendujcie całośćCałość porządnie zblendujcie. Taki koktajl najlepiej jest pić zaraz po zrobieniu. Możecie też wstawić go na chwilkę do lodówki, jeżeli wolicie lekko schłodzone napoje.

Składniki koktajlu, które dodają energii

Cynamon to przyprawa o intensywnym, słodko-pikantnym smaku, znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Dodatkowo cynamon wspomaga regulację poziomu cukru we krwi oraz poprawia trawienie. Z kolei kakao jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, takich jak flawonoidy, które wspierają zdrowie serca i przeciwdziałają procesom starzenia. Zawiera ono też naturalne związki, takie jak teobromina, która ma działanie pobudzające.

Orzechy laskowe są bogatym źródłem zdrowych tłuszczów, białka, błonnika i antyoksydantów. Przyczyniają się do poprawy zdrowia serca, regulacji poziomu cukru we krwi, a także wspierają ogólną kondycję całego naszego organizmu. Miód również dostarcza organizmowi energii i działa pobudzająco.

Koktajl pobudza, ale jest też sycący

Także banany są doskonałym źródłem energii. Zawierają wiele cennych witamin i składników mineralnych. Dzięki dużej zawartości węglowodanów działają jak zastrzyk energii. Dodatkowo neutralizują wolne rodniki, a także są bogate w błonnik, co pomaga w utrzymaniu uczucia sytości i regulacji poziomu cukru we krwi. Wszystkie składniki koktajlu sprawiają więc, że skutecznie stawia na nogi, ale jest też sycący (dzięki czemu jest lepszy o poranku niż klasyczna kawa). Jest gęsty, pożywny i idealnie sprawdzi się na przykład jako drugie śniadanie.

Czytaj też:

Owsianka budyniowa to obłędnie kremowe śniadanie. Tak smacznej jeszcze nie jadłam, robię ją codziennieCzytaj też:

Dodawaj mak nie tylko do ciasta! Jego małe ziarenka to „elektrownia odżywcza”