To najgorsze, co można robić z jajkami. Przez to tuczą i tracą swoje cenne właściwości

Jajka to jeden z podstawowych składników, z których korzystamy w kuchni. To prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Do tego są niezwykle sycące i wszechstronne – można je gotować, dodawać do naleśników czy ciast lub przygotować kultowy deser o nazwie kogel-mogel. Świetnie pasują też do różnych sałatek. Okazuje się jednak, że nie każdy sposób ich przygotowania dobrze wpływa na nasz organizm.

Najgorszy sposób przygotowywania jajek

Istnieje sposób obróbki termicznej jajek, który jest wyjątkowo niezdrowy. Smażenie to zdecydowanie najgorszy sposób przygotowania jajek. Wysoka temperatura niszczy cenne składniki odżywcze, takie jak witaminy i przeciwutleniacze – zmienia ona strukturę białka, co obniża jego wartość odżywczą. W rezultacie organizm nie może w pełni skorzystać z dobroczynnych właściwości jajek. Dodatkowy tłuszcz sprawia, że jajka stają się bardziej kaloryczne i ciężkostrawne. To szczególnie problematyczne dla osób na diecie, ale nie tylko – nadmiar tłuszczu i utlenianie się niektórych składników mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Znacznie lepszym wyborem jest gotowanie jajek na miękko lub na twardo, które pozwala zachować ich pełne wartości odżywcze, są wtedy też mniej kaloryczne.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są sycące, pomagają kontrolować apetyt i stanowią doskonały wybór w zdrowej, zbilansowanej diecie. Jajka to jedno z najbardziej wartościowych źródeł składników odżywczych. Są bogate w pełnowartościowe białko, które dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych aminokwasów. Zawierają także zdrowe tłuszcze, witaminy A, D, E, K oraz te z grupy B, które wspierają układ nerwowy i metabolizm. Dzięki obecności luteiny i zeaksantyny korzystnie wpływają na wzrok, a lecytyna wspomaga pracę mózgu i wątroby. Sprawdź też, czy jedząc jajka podnosimy cholesterol.

